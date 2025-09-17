انتخابات شورای عالی جامعه حسابداری فرصتی برای تقویت سلامت اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد پناهی، دبیرکل و رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، از تمامی اعضای این جامعه دعوت کرد تا با مشارکت حداکثری در انتخابات نهمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، رأس ساعت ۹ صبح و به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، آینده حرفه حسابرسی و شاخص‌های سلامت اقتصادی کشور را تقویت کنند.

وی با تأکید بر اینکه شورای‌عالی، مهم‌ترین رکن تصمیم‌ساز و راهبردی حسابرسی در ایران است، خاطرنشان کرد که نتایج این انتخابات نه تنها از منظر حرفه‌ای، بلکه در سطح ملی اثرگذار خواهد بود و پرداختن به موضوعات متصل به آن می‌تواند شفافیت و خرد جمعی را تعالی بخشد.

پناهی با اشاره به سابقه ۲۴ سال فعالیت مستمر جامعه حسابداران رسمی ایران، عضویت ۳,۳۰۰ حسابدار رسمی در قالب ۳۲۰ مؤسسه حسابرسی و انتشار سالانه بیش از ۶۰ هزار گزارش حسابرسی، این آمار را گواهی بر نقش این نهاد در دست‌یابی به شفافیت، اصول حرفه‌ای و نظارت مؤثر دانست.

دبیرکل جامعه یادآور شد که جامعه ایران در طول سال‌ها تشنه شفافیت بوده و وجود ساختار سازمانی منسجم و قاعده‌مند این حرفه، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اقتصادی کشور است. او پرداختن به شور و رقابت انتخاباتی، چه در سطح نخبگان و چه در عرصه عمومی، را از عوامل تقویت شفافیت دانست و از همه اعضا خواست با احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه‌ای در این رویداد ملی شرکت کنند.