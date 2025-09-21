برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ مجمع عمومی ۳ سالانه و انتخابات نهمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران با حضور گسترده اعضا، مسئولان و تعدادی از داوطلبان نهمین دوره شورای عالی جامعه، در فضایی رسمی و با رعایت تشریفات قانونی برگزار شد.
این رویداد که نقطه عطفی در تاریخ جامعه به شمار میرود، برای اولین بار به صورت الکترونیکی و با مشارکت بیش از ۲۳۰۰ نفر از اعضا به سرانجام رسید.
حضور مقامات و اعضای ارشد جامعه حسابداران رسمی
فضای سالن مجمع از همان دقایق ابتدایی با حضور سید رحمتالله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد در امور نظارت مالی و خزانهداری کل کشور، رنگ و بوی رسمی و پررونقی به خود گرفت. در کنار او، جمعی از چهرههای اصلی جامعه حسابداران رسمی ایران از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره گرفته تا هیأت عالی نظارت و هیأت عالی انتظامی نیز جایگاههای خود را پر کرده بودند؛ ترکیبی که نشان از اهمیت این رویداد داشت.
ریاست جلسه را مجید روحانینیا، رئیس هیأت عالی انتظامی، برعهده گرفت؛ وی شمس احمدی و هوشنگ نادریان را به عنوان ناظران و علی قریشی را در جایگاه منشی معرفی نمود تا تیم اداره جلسه کامل شود.
جلسه رأس ساعت ۱۰:۳۰ و با حضور بیش از ۱۸۰۰ نفر (شامل افراد آنلاین) از مجموع ۳۲۳۲ عضو رسمیت یافت و فرآیند رأیگیری نیز از ساعت ۱۱:۰۰ آغاز شد.
نتیجه شمارش آرا در این رویداد که نخستین تجربه رأیگیری الکترونیکی جامعه بود و با گذشت زمان و حضور پرشمار اعضا، بیش از ۲۳۰۰ نفر در مجمع حضور یافتند، حکایت از ۲۰۲۴ رأی مأخوذه در صندوق الکترونیکی داشت.
از تصویب مصوبه جلسه پنجاه و نهم دوره هشتم تا اجرای انتخابات
فرهاد پناهی، دبیرکل و رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، در آغاز جلسه گزارشی کامل از روند برگزاری انتخابات ارائه کرد.
وی گفت: همانطور که در جلسه پنجاه و نهم از دوره هشتم شورای عالی، مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ تصویب شد، مقرر گردید انتخابات در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شود و اقدامات اداری، تبلیغاتی و اطلاعرسانی لازم انجام شد اما به دلیل برخی مشکلات، این امر در موعد مقرر محقق نشد.
رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران افزود: از آن پس منتظر دریافت تاییدیه همکاران بودیم. نهایتاً در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۴ تاییدیهها صادر شد و در ۱۲ شهریور، آگهی رسمی روزنامه برای برگزاری انتخابات در روز شنبه ۲۹ شهریور منتشر گردید.
قدردانی از همراهی اعضا و مسئولان
پناهی ضمن قدردانی از همراهی اعضا و مسئولان با تاکید بر نقش اعضا در موفقیت برگزاری این دوره از انتخابات، اظهار داشت: از همه اعضایی که کمک کردند تا این رویداد در همان جلسه نخست به حد نصاب برسد و بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم، صمیمانه سپاسگزارم.
وی با تأکید بر حمایت مقام عالی وزارت اقتصاد گفت: از طرف جامعه حسابداران رسمی از آقای سید رحمتالله اکرمی معاون محترم وزیر اقتصاد تشکر ویژه دارم که با حمایتهایشان زمینه برگزاری این مجمع را، آن هم برای نخستین بار بهصورت الکترونیکی، فراهم کردند.
چالشهای تجربه نخست در انتخابات الکترونیکی
پناهی با اشاره به ماهیت نوین انتخابات الکترونیک و چالشهای تجربه نخست در این مدل انتخاباتی، خاطرنشان کرد: تجربه اول همیشه با نگرانی، ریسک و چالش همراه است. ما نهایت تلاش خود را برای رعایت کنترلهای داخلی، ایجاد فرصت برابر برای تمام کاندیداها و انتشار برنامههای آنان در پورتال جامعه به کار بستیم.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه افزود: اطمینان میدهم که این انتخابات با نهایت دقت و سلامت برگزار شده و اعضای شورای نهم با رأی شفاف اعضا انتخاب خواهند شد.
تمجید از همراهی هیأت عالی نظارت و همکاری تیم برگزارکننده
پناهی ضمن تمجید از همراهی هیأت عالی نظارت و همکاری تیم برگزارکننده، همچنین از قدرتالله اسماعیلی، رئیس هیأت عالی نظارت، به دلیل حمایتهای مستمر از ایده انتخابات الکترونیکی تشکر کرد و گفت: از بدو طرح این موضوع، ایشان همواره حامی اجرای این روش بودهاند. نظارت و تأیید انتخابات طبق وظیفه بر عهده هیأت عالی نظارت است و در تمامی جلسات شورا و هیأت عالی، چه در برنامهریزیهای آزمایشی و چه در اجرای نهایی، از این روند پشتیبانی شد.
وی تصریح کرد: همکاران جامعه نیز زمان و انرژی زیادی صرف کردند. برگزاری آزمایشی انجام شد تا از صحت و دقت کامل سیستم رأیگیری اطمینان حاصل شود.
دعوت به آغاز رسمی جلسه، قدردانی از مشارکت آنلاین و حضوری اعضا و ادامه فرآیند انتخابات
پناهی در پایان از مجید روحانینیا رئیس هیأت عالی انتظامی برای آغاز رسمی جلسه و ادامه فرآیند دعوت به عمل آورد.
در ادامه روحانینیا با تشکر از مشارکت اعضا، به تشریح فرآیند برگزاری، مواد قانونی و جزئیات فنی انتخابات به شرح زیر پرداخت.
روحانینیا در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور برخط و حضوری اعضا گفت: درود میفرستم بر بزرگوارانی که چه از طریق برخط و چه بهصورت حضوری شرکت کردند. از لطف و محبتتان نسبت به این جلسات سپاسگزارم. خوشبختانه توانستیم در ساعت مقرر به حد نصاب لازم رسیده و مجمع را تشکیل دهیم.
اهمیت برگزاری الکترونیکی در شرایط امروز
او با اشاره به حمایتهای سید رحمتالله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد، افزود: لازم میدانم تشکر خاصی داشته باشم از آقای اکرمی که مقدمات و تلاشهای لازم را فراهم کردند تا دغدغهای که طی سالهای اخیر داشتیم، یعنی دشواری برگزاری مجمع با افزایش تعداد اعضا طی ۲۴ سال گذشته، به نتیجه برسد.
رئیس هیئت عالی انتظامی توضیح داد که جامعه حسابداران رسمی فعالیت رسمی خود را از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ آغاز کرده و با رشد تعداد اعضا، دیگر امکان برگزاری حضوری مجمع و انتخابات ۳ سالانه تقریباً غیرممکن شده است.
وی تاکید کرد: این حرکت بسیار خوبی بود که با تلاش و پشتیبانی همیشگی آقای اکرمی، امروز توانستیم نخستین مجمع انتخاباتی را بهصورت الکترونیکی برگزار کنیم.
بازخوانی مواد قانونی برگزاری انتخابات الکترونیکی
روحانینیا در ادامه با اشاره به نخستین تجربه برگزاری کاملاً الکترونیکی مجمع، چند ماده کلیدی از ضوابط نحوه حضور و رأیگیری را بازخوانی کرد.
او یادآوری کرد که این مقررات در ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد شورای عالی و در اول بهمن همان سال به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت رسیده است.
روحانینیا افزود که در هفته پیش از برگزاری مجمع، جلسهای پیشمجلس با حضور مسئولان، نمایندگان و رئیس محترم هیئت عالی نظارت برگزار و سلامت و قابلیت سامانه تأیید شده است.
ماده ۴ – ثبت حضور الکترونیکی الزامی است
روحانینیا در توضیح این ماده گفت: هر یک از حسابداران رسمی که به صورت الکترونیکی در مجمع عمومی شرکت مینماید، باید حضور خود را جهت لحاظ در حد نصاب تشکیل مجمع عمومی در سامانه اعلام نماید. سامانه باید به گونهای باشد که حضور مشارکت کننده را ثبت و نامبرده را در فهرست حاضرین در مجمع عمومی جهت محاسبه نصابهای قانونی ثبت نماید.
ماده ۵ – شمردن همه آرا، چه حضوری چه آنلاین
او در ادامه، با اشاره به محاسبه نصاب افزود: حد نصابهای قانونی مجمع عمومی براساس مجموع میزان مشارکت (فیزیکی و الکترونیکی) در رعایت مفاد دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای عالی محاسبه خواهد شد.
روحانینیا گفت: طبق آمار تا پایان روز ۲۶ شهریور، جامعه حسابداران رسمی ایران ۳۲۳۲ عضو دارد. برای تشکیل مجمع در جلسه اول، حضور ۵۰ درصد معادل ۱۶۱۶ نفر الزامی بود که خوشبختانه این میزان با حضور بیش از ۱۸۰۰ نفر (ترکیب حضوری و آنلاین) به دست آمد.
ماده ۶ - انتخاب ناظران و منشی از میان حاضران فیزیکی
روحانینیا با بیان اینکه طبق ضوابط، رئیس هیئت عالی انتظامی ریاست مجمع را بر عهده دارد، گفت: با اتکا به این ماده از میان اعضای حاضر در جلسه، آقایان شمس احمدی و هوشنگ نادریان بهعنوان ناظرین و آقای علی قریشی بهعنوان منشی انتخاب شدند.
شرح فرآیند اعلام نتایج و انتشار رسمی
در پایان، او به ماده ۱۹ دستورالعمل برگزاری مجمع و انتخابات اعضای شورای عالی استناد کرد و توضیح داد که دبیرکل جامعه موظف است ظرف ۱۵ روز پس از تأیید صحت انتخابات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسامی اعضای منتخب را برای درج در روزنامه رسمی ارسال و همزمان در وبسایت جامعه منتشر کند.
وی نحوه انتخاب اعضا را طبق دستور العمل اینگونه بر شمرد که از هر گروه شاغل و غیرشاغل ۴ نفر (جمعاً ۸ نفر) که حائز اکثریت نسبی آرا باشند انتخاب میشوند و سه نفر باقیمانده از اعضای اصلی از میان کسانی انتخاب خواهند شد که بیشترین آرا را در مجموع ۲ گروه (بدون توجه به گروهشان) کسب کردهاند و از هر گروه شاغل و غیرشاغل، ۳ نفر (جمعاً ۶ نفر) که پس از اعضای انتخابشده بالاترین آرا را دارند، بهعنوان اعضای علیالبدل معرفی میشوند.
روحانینیا با تأکید بر شفافیت، سلامت و قانونمداری فرآیند، ابراز امیدواری کرد که این تجربه الکترونیکی سرآغاز فصل تازهای در مدیریت و مشارکت جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
