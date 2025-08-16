رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی مجید روحانی نیا را به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:

به استناد اختیارات حاصل از بند (۲) و تبصره (۴) ماده (۳۴) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم به عنوان "عضو اصلی و رئیس هیأت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران" برای مدت سه سال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات، مجدانه بکوشید.

عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام مأموریت‌های محوله از خداوند متعال خواستارم.