  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب شد

رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، مجید روحانی نیا را به عنوان رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی مجید روحانی نیا را به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:

به استناد اختیارات حاصل از بند (۲) و تبصره (۴) ماده (۳۴) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم به عنوان "عضو اصلی و رئیس هیأت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران" برای مدت سه سال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات، مجدانه بکوشید.

عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام مأموریت‌های محوله از خداوند متعال خواستارم.

کد خبر 6561887
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها