اهدای یک هزار بسته کمک تحصیلی به نیازمندان گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز جشن نیکوکاری گرمسار با بیان اینکه این اقدام نمایش حس نوع دوستی ملت ایران است، ابراز داشت: جشن نیکوکاری در پنج پایگاه ثابت و سیار فعال شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشن نوعی همبستگی اجتماعی را نشان می‌دهد، افزود: دستگیری از نیازمندان همواره مسئولیت همگانی که بر دوش یکایک ما قرار دارد.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه استمرار این حرکت‌های خیرخواهانه مردمی باید تقویت شود، ابراز داشت: دریافت و کمک‌های مردمی برای دانش آموزان نیازمند همواره باید ادامه دار باشد.

همتی با بیان اینکه در جشن نیکوکاری هزار بسته لوازم کمک تحصیلی برای نیازمندان شهرستان گرمسار اهدا شده است، تصریح کرد: ارزش هر بسته یک‌میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: از شهروندان انتظار می‌رود برای اهدا کمک‌های خود به این فرزندان معنوی به پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها، مراکز نیکوکاری، دفاتر کمیته امداد و میعاد گاه نماز جمعه مراجعه و در این پویش عظیم مردمی مشارکت کنند.