به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر چهارشنبه در مراسم جشن عاطفهها میدان سعدی سمنان و گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه این جشن ملی همزمان با سراسر کشور در استان سمنان نیز بر پا است، ابراز داشت: هدف از این اقدام کمک به دانش آموزان تحت حمایت است.
وی از برپایی ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار جشن عاطفه در استان خبر داد و افزود: این پایگاهها در میادین اصلی شهرها و روستاها آماده دریافت کمکهای مردمی است.
مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه میعادگاههای نماز جمعه نیز میزبان پایگاههای جشن عاطفهها است، ابراز داشت: شهروندان میتوانند ضمن حضور در آئین باشکوه نماز جمعه به تحصیل دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس نیز کمک کنند.
ذوالفقاری با بیان اینکه زنگ جشن عاطفهها هفتم مهرماه در مدارس نواخته میشود، در ادامه تصریح کرد: دانش آموزان در یاری به همسالان خود مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: شش هزار و ۵۰۰ بسته لوازم نوشت افزار نیز به همین خیران و مراکز نیکوکاری تهیه و در حال توزیع بین داشت آموزان تحت پوشش استان سمنان است.
