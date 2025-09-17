اهدای ۱۵۰۰بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هزارو ۵۰۰ بسته نوشت افزار و وسایل مورد نیاز به دانش آموزان تحت حمایت بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها روز چهارشنبه با حضور استاندار آذربایجان غربی اهدا شد.

این بسته به هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با کمک خیرین تهیه و در نقاط مختلف استان توزیع می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، گفت: فراهم‌سازی زمینه تحصیل برای همه کودکان، گامی اساسی در ارتقای عدالت آموزشی و توسعه آینده استان است.

رضا رحمانی همچنین از مشارکت خیرین و نهادهای مردمی در اجرای چنین طرح‌هایی قدردانی کرده و افزود: گسترش همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم‌نهاد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی در دستورکار باشد.

بسته‌های تحصیلی شامل نوشت‌افزار، کیف و سایر لوازم موردنیاز دانش‌آموزان بوده و با هدف ایجاد فرصت برابر آموزشی در آغاز سال تحصیلی جدید بین کودکان نیازمند توزیع می‌شود.