مسیر تحصیل پلی برای رسیدن به مقصد؛ دانش آموزان از فضای مجازی دوری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی با نواختن زنگ «جوانه‌ها» در دبیرستان دخترانه «بوستان دانش» گرمسار، ابراز داشت: مسیر تحصیل پلی برای رسیدن به مقصود است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی و اینترنت باید ابزاری برای آموختن باشد، افزود: استفاده نادرست از آن دشمن آینده شما است و می‌تواند باعث آسیب به دانش آموزان شود.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه باید بیشتر با کتاب مأنوس شد، ابراز داشت: مطالعه، مدیران، معلمان و خانواده بهترین مشاور و راهنمای مسیر زندگی شما دانش آموزان است.

همتی با بیان اینکه آغاز بازگشایی مدارس ماه زنده شدن چراغ مدارس و شنیدن سخنان معلمان و مدیران است، تصریح کرد: انتظار می‌رود دانش آموزان با در نظر گرفتن هدف مشخص و بهره گیری از معلمان بهترین مسیر برای خود ترسیم کنند.

وی افزود: شروع سال تحصیلی بهار رشد و بالندگی دانش آموزان است که می‌بایست دانش آموزان در آن کوشا و ساعی باشند.

به گزارش مهر، در این مراسم با حضور اعضای شورای شهر، مدیر و شورای معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار از نقشه کشور عزیزمان ایران رونمایی شد.