۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

ملی‌پوشان اعزامی به مسابقات جهانی آتش‌نشانان مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات امدادی آتش نشانان کشور انتخابی تیم ملی و اعزامی به رقابت‌های جهانی عربستان به میزبانی شهر همدان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، مسابقات امدادی آتش‌نشانان کشور انتخابی تیم ملی با حضور ۵۰ ورزشکار منتخب از ۱۰ استان کشور به میزبانی ورزشگاه شهدای قدس همدان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها مجتبی غلامی از پتروشیمی زاگرس عسلویه عنوان قهرمانی را کسب کرد. صلاح الدین رشیدی از تیم پتروشیمی بوشهر بر سکوی دوم قرار گرفت و مجتبی یاوری از تیم آتش نشانی زنجان جایگاه سوم را به دست آورد.

این مسابقات با عنوان گرامیداشت شهید آتش نشان "یاسر زیوری" نامگذاری شده بود و با همکاری انجمن آتش نشانان و امدادگران فدراسیون ورزش های همگانی کشور برگزار شد.

اکبر کریمی نیک سرپرست انجمن ورزشی آتش نشانان و امدادگران کشور نیز در این باره گفت: شاخص‌های رقابتی براساس استانداردهای جهانی طراحی و تعیین شد و شرکت کنندگان در بالاترین کلاس مسابقه‌ای با هم رقابت کردند. این مسابقات در ۲ بخش انفرادی و تیمی پیگیری شد که در بخش تیمی ۱۰ استان از نقاط مختلف کشور حضور داشتند. رقابت دو و عبور از موانع مختلف جزو آیتم های طراحی شده برای این دوره از مسابقات است و ۵ داور و عوامل اجرایی نظارت بر این رویداد را برعهده دارند.

