به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل احراز عنوان «شهید» تنها کسانی شهید محسوب می‌شوند که در مبارزه با دشمن یا به دست دشمن کشته شوند و فخریان آتش نشان مشهدی شهید حساب نمی‌شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی بیان کرد: این دستورالعمل دو استثنا دارد یک نیروهای نظامی و انتظامی که در حین مأموریت کشته شوند و همچنین افرادی که دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب برای شهید محسوب شدن آن‌ها صادر شده باشد.

وی گفت: شهید محسوب شدن نیروهای آتش نشانی در حادثه پلاسکو به دستور رهبری بود اما در حادثه کشتی سانچی نیز نیروها شهید شناخته نشدند.

خدیوی اظهار کرد: بنابراین، برای آتش‌نشانان، تنها در صورتی که ماموریت‌شان نظامی یا انتظامی باشد یا دستور مستقیم رهبری صادر شود، امکان احراز عنوان شهید وجود دارد.