«موی تو» در حوزه هنری رونمایی شد؛ شنیدن یک تجربه جمعی در بازآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نشست رونمایی از آلبوم موسیقی «موی تو» با صدای سیدمحسن حسینی و آهنگسازی محمد نصرتی در دفتر موسیقی حوزه هنری برگزار شد؛ نشستی که به محلی برای گفتوگوی ۲ هنرمند درباره تجربههایشان از تلفیق شعر و موسیقی ایرانی تبدیل شد.
سیدمحسن حسینی خواننده آلبوم موسیقی «موی تو» در نشست رونمایی از آلبوم موسیقی «موی تو» که در دفتر موسیقی حوزه هنری برگزار شد توضیح داد: «موی تو» برخلاف بسیاری از آثار موسیقی، از دل یک تجربه جمعی و بداهه شکل گرفت و ریشه در برنامه «سرزمین شعر» دارد.
وی گفت: پایههای اولیه کار به برنامهای در جمع دوستان شاعر و هنرمند بازمیگردد؛ جایی که آوازها در همان لحظه و بهصورت بداهه ساخته میشد. شعر را همانجا به من میدادند و من بر اساس فضای ذهنی شاعر و رابطهای که با آن متن برقرار میکردم، آواز را طراحی میکردم. همین ویژگی باعث شد که اثر حالوهوای زنده و تازهای داشته باشد.
حسینی با تأکید بر اینکه برایش مهم بوده موسیقی در خدمت کلام قرار گیرد، عنوان کرد: سعی نکردیم فضای کار را با سازبندی پیچیده یا ساختارهای طولانی سنگین کنیم. ترجیح من این بود که شعر بهعنوان عنصر اصلی شنیده شود. در برخی بخشها تلاش کردم حالتی نمایشی و دراماتیک به آواز بدهم تا مخاطب حس ملموستری پیدا کند.
خواننده آلبوم موسیقی «موی تو» با اشاره به ظرفیتهای هنر میانرشتهای گفت: اگر امکانش فراهم شود که این آثار در کنار موسیقی، با تصویر یا موزیک ویدیو همراه شوند، اثرگذاریشان چند برابر خواهد شد. امروز مخاطب بیش از همیشه به تجربههای چندوجهی علاقهمند است.
محمد نصرتی آهنگساز آلبوم موسیقی «موی تو»، نیز درباره روند شکلگیری «موی تو» توضیح داد و بر وجه جمعی کار تأکید کرد. وی گفت: این اثر محصول یک همنفسی و همدلی میان اعضای گروه بود. اگر کاری ارزشمند از آب درآمده باشد، به خاطر این است که ما به احساسات و تجربههای یکدیگر اعتماد کردیم. هر بخش از اثر را یکی از اعضا پیش برد و در نهایت یک کلیت هماهنگ شکل گرفت.
وی با اشاره به محدودیت زمانی در فرآیند ساخت و ضبط اثر افزود: در ابتدا فکر میکردیم زمان کوتاه، مانعی برای عمق اثر باشد. اما برعکس، همین کوتاهی باعث شد موسیقی با ریتم تند زندگی امروز هماهنگ شود. مخاطب امروز کمتر مجال نشستن پای قطعات طولانی دارد. ما سعی کردیم جوهره موسیقی ایرانی را در قالبی فشرده و درعینحال تأثیرگذار ارائه کنیم.
نصرتی آهنگساز آلبوم موسیقی «موی تو» نیز ضمن قدردانی از دفتر موسیقی حوزه هنری و همکاران پروژه، بر نقش مدیران فرهنگی در حمایت از هنرمندان تأکید کرد: هنرمند بیش از هر چیز به پشتیبانی نیاز دارد. اگر حمایت باشد، میتواند ایدههای تازهای را به سرانجام برساند. تجربه آلبوم «موی تو» نشان داد که موسیقی ایرانی همچنان ظرفیت بالایی برای نوآوری و همزمان پیوند با سنت دارد.
