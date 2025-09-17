  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

کتاب‌های آموزش زبان فارسی با ترجمه ترکی استانبولی در ترکیه عرضه شد

کتاب‌های آموزش زبان فارسی با ترجمه ترکی استانبولی در ترکیه عرضه شد

کتاب‌های آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی با ترجمه ترکی استانبولی در ترکیه منتشر، و با همکاری ناشران معتبر، وارد بازار نشر ترکیه شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی با ترجمه ترکی استانبولی در ترکیه منتشر، و با همکاری ناشران معتبر، وارد بازار نشر ترکیه شد. به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در استانبول، کتاب‌های «مینا ۱ و ۲» از سوی انتشارات بیلگه و مجموعه سه‌جلدی «شیراز» از سوی انتشارات دماوند منتشر و در اختیار علاقه‌مندان ترک‌زبان قرار گرفت.

حسن دیدبان، وابسته فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در استانبول ترکیه در این زمینه گفت: این آثار که با رعایت استانداردهای علمی و آموزشی ترجمه شده‌اند، با هدف تسهیل یادگیری زبان فارسی برای فارسی‌آموزان سطح نوآموز و پاسخ به تقاضای روزافزون آموزش این زبان در ترکیه تدوین و منتشر شده است.

وی افزود: کتاب‌های آموزشی بنیاد سعدی علاوه بر نسخه چاپی، به صورت آنلاین نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و فارسی‌آموزان سراسر ترکیه می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آموزشی و فروش اینترنتی به این منابع دسترسی داشته باشند.

دیدبان در پایان گفت: این آثار که به قلم استادان برجسته بنیاد سعدی تألیف شده‌اند، گامی مهم در مسیر ورود رسمی منابع استاندارد آموزش زبان فارسی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ترکیه به شمار می‌روند.

طاهره تهرانی

