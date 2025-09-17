به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی با ترجمه ترکی استانبولی در ترکیه منتشر، و با همکاری ناشران معتبر، وارد بازار نشر ترکیه شد. به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در استانبول، کتابهای «مینا ۱ و ۲» از سوی انتشارات بیلگه و مجموعه سهجلدی «شیراز» از سوی انتشارات دماوند منتشر و در اختیار علاقهمندان ترکزبان قرار گرفت.
حسن دیدبان، وابسته فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در استانبول ترکیه در این زمینه گفت: این آثار که با رعایت استانداردهای علمی و آموزشی ترجمه شدهاند، با هدف تسهیل یادگیری زبان فارسی برای فارسیآموزان سطح نوآموز و پاسخ به تقاضای روزافزون آموزش این زبان در ترکیه تدوین و منتشر شده است.
وی افزود: کتابهای آموزشی بنیاد سعدی علاوه بر نسخه چاپی، به صورت آنلاین نیز در دسترس علاقهمندان قرار دارد و فارسیآموزان سراسر ترکیه میتوانند از طریق پلتفرمهای آموزشی و فروش اینترنتی به این منابع دسترسی داشته باشند.
دیدبان در پایان گفت: این آثار که به قلم استادان برجسته بنیاد سعدی تألیف شدهاند، گامی مهم در مسیر ورود رسمی منابع استاندارد آموزش زبان فارسی به دانشگاهها و مراکز آموزشی ترکیه به شمار میروند.
