یاد شهریار، یاد همه شاعرانی است که شعر را چراغ راه امروز ما کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه بیستوهفتم شهریور روز بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار، در پیامی روز شعر و ادب فارسی را تبریک گفت. متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
هر ملتی را نشان و هویتی است که او را در جهان معرفی میکند؛ و برای ما ایرانیان، این نشان و هویت ماندگار، زبان فارسی است؛ زبانی که چون رودخانهای آرام و بیپایان، از دل قرنها گذشته و جان و جهان ما را آبیاری کرده است. هر واژهاش، عطر باغهای کهن را دارد و هر بیت شعرش، آینهای است که فرهنگ و ایمان و عشق این مردم را بازمیتاباند.
فارسی، نه تنها زبان سخن گفتن، که خانهی روح ماست. در این خانه، شعر بلندترین پنجره است؛ پنجرهای رو به آسمان معنا و امید. شعر فارسی، دفتر خاطرات جمعی ماست؛ قصهگوی رنج و شادی، حماسه و عرفان، بیم و امید، و پژواک هزاران سال عشق به زندگی و ایمان به فردا.
در این میان، شهریار سخن، استاد محمدحسین بهجت تبریزی، یکی از تابناکترین ستارههای این سپهر است؛ شاعری که با غزلهای آتشین خود، جان عاشقان را تازه کرد. یاد او، یاد همه شاعرانی است که زبان را از زنگار فراموشی رهانده و شعر را چراغ راه امروز ما کردند.
بیستوهفتم شهریورماه، روز شعر و ادب فارسی، فرصتی دوباره است برای تأمل در این گنجینه جاویدان. چه نیکوست اگر امروز، در کنار تکریم بزرگان ادب، نسل جوان را نیز به دوستی با شعر فرا بخوانیم، تا این مشعل فروزان را پرنورتر به فردای این سرزمین بسپاریم.
با تبریک این روز خجسته به شاعران، ادیبان و دوستداران زبان فارسی، امید دارم به همت اهل فرهنگ و هنر، شعر فارسی همچنان پرچمدار مهر و معنا باشد و پیام زیبایی و عدالت و حقیقت را به گوش همگان برساند.»
