  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

واژگونی پراید در محور سمنان- دامغان؛ یک نفر جان باخت

واژگونی پراید در محور سمنان- دامغان؛ یک نفر جان باخت

سمنان-‌ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پراید در محور سمنان به دامغان خبر داد و گفت: در این راستا یک نفر جان باخت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب چهارشنبه وقوع واژگونی پراید کیلومتر ۷۰ محور سمنان-دامغان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخت، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه چهار نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند، ابراز داشت: بعد از انجام اقدامات اولیه مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

درخشان اضافه کرد: شتاب، عجله، خستگی و خواب آلودگی و عدم تمرکز و توجه به جلو از عمده ترین دلایل بروز این حوادث تلخ است لذا رانندگان را به رعایت موارد فوق دعوت می‌کنیم.

کد خبر 6593089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها