واژگونی پراید در محور سمنان- دامغان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب چهارشنبه وقوع واژگونی پراید کیلومتر ۷۰ محور سمنان-دامغان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخت، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه چهار نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند، ابراز داشت: بعد از انجام اقدامات اولیه مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

درخشان اضافه کرد: شتاب، عجله، خستگی و خواب آلودگی و عدم تمرکز و توجه به جلو از عمده ترین دلایل بروز این حوادث تلخ است لذا رانندگان را به رعایت موارد فوق دعوت می‌کنیم.