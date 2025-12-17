درخشان: تصادف در محور دامغان- سمنان؛ مرد ۶۵ ساله در دم جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف کامیون و پراید در کمربندی دامغان به سمت سمنان محدوده پل جهاد خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن در دم مرد ۶۵ ساله طی این حادثه افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت دو نفر طی این حادثه خبر داد و اظهار داشت: مصدومان رها سازی و توسط اورژانس به مراکز درمانی سمنان منتقل شدند.

درخشان اضافه کرد: اندکی صبر و شکیبایی، رعایت سرعت و توجه به جلو می‌تواند از وقوع این حوادث پیشگیری کند.