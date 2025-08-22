واژگونی پراید در محور سمنان- دامغان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه واژگونی پراید کیلومتر ۵۶ محور سمنان- دامغان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امداد و نجات هلال احمر آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه یک نفر در دم جان باخت، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حادثه مصدومیت سه نفر را رقم زد، ابراز داشت: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

درخشان بابیان اینکه طی شبانه روز گذشته شش حادثه رانندگی به وقوع پیوسته است، اضافه کرد: این حوادث ۲۷ مصدوم برجای گذاشته است.

وی افزود: از بین حوادث فوق یک مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر و مابقی واژگونی و انحراف سواری از جاده بود که به همه آنها امداد رسانی لازم انجام گرفت.