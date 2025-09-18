  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

دستور انتظامی آذربایجان غربی در خصوص تیراندازی منجر به قتل در چهاربرج

دستور انتظامی آذربایجان غربی در خصوص تیراندازی منجر به قتل در چهاربرج

ارومیه - فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی دستور ویژه رسیدگی و دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل در شهرستان چهاربرج را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه افزود: به دنبال وقوع تیراندازی منجر به قتل فردی در شهرستان چهاربرج، از همان لحظات اولیه دستور ویژه ای از سوی سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان برای دستگیری عوامل این جنایت صادر شده و پرونده در اختیار تیمی ویژه از مأموران پلیس آگاهی قرار گرفته و کارآگاهان پلیس نیز به سرنخ‌های مهمی در این خصوص دست پیدا کرده‌اند.

سردار جهانبخش تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس محسوب می‌شود و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به این چنین اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه ای می‌زنند به شدت برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6593459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها