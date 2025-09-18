دستور انتظامی آذربایجان غربی در خصوص تیراندازی منجر به قتل در چهاربرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه افزود: به دنبال وقوع تیراندازی منجر به قتل فردی در شهرستان چهاربرج، از همان لحظات اولیه دستور ویژه ای از سوی سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان برای دستگیری عوامل این جنایت صادر شده و پرونده در اختیار تیمی ویژه از مأموران پلیس آگاهی قرار گرفته و کارآگاهان پلیس نیز به سرنخ‌های مهمی در این خصوص دست پیدا کرده‌اند.

سردار جهانبخش تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس محسوب می‌شود و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به این چنین اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه ای می‌زنند به شدت برخورد خواهد کرد.