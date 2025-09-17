به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عسگر شهابی عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: همزمان با بروز جنگ ۱۲ روزه و در راستای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شد تا روند تأمین این کالاها دچار اختلال نشود.

وی افزود: طی این مدت، ۹۹۲ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش ۱۲۳ میلیارد ریال تشکیل شده و ۶۳ نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند.

سرهنگ شهابی با اشاره به برخورد جدی با خودروهای شوتی، از اجرای ۷ طرح سراسری در استان خبر داد و گفت: در این راستا ۹۲۴ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده‌اند.

۲۹۵ دستگاه رمز ارز در آذربایجان غربی کشف شد

وی ادامه داد: در راستای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزها و همکاری با شرکت توانیر جهت مدیریت مصرف برق، ۲۹۵ دستگاه ماینر کشف و ۶۳ پرونده در این زمینه تشکیل شد، ارزش این دستگاه‌ها ۱۲۳ میلیارد ریال برآورد شده و ۶۳ متهم نیز دستگیر شده‌اند، این رقم نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌غربی همچنین به کشف و مقابله با جعل اسناد موتورسیکلت‌های سنگین اشاره کرد و گفت: ۲۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین که صاحبان آنها با استفاده از اسناد جعلی اقدام به ترخیص آنها از حالت قاچاق کرده بودند، شناسایی و با همکاری تعزیرات حکومتی، شرکت جعل‌کننده اسناد منهدم شد.

سرهنگ شهابی در بخش دیگری از سخنان خود به کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق اشاره کرد و گفت: پس از ۶ ماه تلاش مستمر، آذربایجان‌غربی اکنون دومین استان برتر کشور در حوزه کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق است. وی افزود: در مرکز استان، ۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.

کشف ۳۶ فقره کالای احتکارشده در آذربایجان غربی

شهابی در مورد ساماندهی بازار مرغ گفت: با اقدامات انجام‌شده، این کالای اساسی اکنون با قیمت ثابت و معقول در اختیار مردم قرار دارد و به‌زودی ۱۰۰ تُن گوشت مرغ منجمد برای تنظیم بازار عرضه خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی، از ۳۷۷ مورد بازدید از انبارهای سطح استان خبر داد و گفت: در نتیجه این بازدیدها، ۴۶ پرونده به ارزش ۶۱ میلیارد تومان تشکیل و ۸ انبار پلمب شد.

وی با اشاره به موضوع احتکار کالاهای اساسی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۳۶ فقره کالای احتکارشده کشف و ۳۶ نفر متهم دستگیر شده‌اند. ارزش این کالاها ۹۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۱۰۰ درصدی داشته است.