۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

۹۹۲ پرونده قاچاق در آذربایجان‌غربی تشکیل شد

ارومیه - رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی از تشکیل ۹۹۲ پرونده قاچاق به ارزش ۱۲۳ میلیارد ریال طی شش ماه گذشته در آذربایجان‌غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عسگر شهابی عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: همزمان با بروز جنگ ۱۲ روزه و در راستای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شد تا روند تأمین این کالاها دچار اختلال نشود.

وی افزود: طی این مدت، ۹۹۲ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش ۱۲۳ میلیارد ریال تشکیل شده و ۶۳ نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند.

سرهنگ شهابی با اشاره به برخورد جدی با خودروهای شوتی، از اجرای ۷ طرح سراسری در استان خبر داد و گفت: در این راستا ۹۲۴ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده‌اند.

۲۹۵ دستگاه رمز ارز در آذربایجان غربی کشف شد

وی ادامه داد: در راستای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزها و همکاری با شرکت توانیر جهت مدیریت مصرف برق، ۲۹۵ دستگاه ماینر کشف و ۶۳ پرونده در این زمینه تشکیل شد، ارزش این دستگاه‌ها ۱۲۳ میلیارد ریال برآورد شده و ۶۳ متهم نیز دستگیر شده‌اند، این رقم نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌غربی همچنین به کشف و مقابله با جعل اسناد موتورسیکلت‌های سنگین اشاره کرد و گفت: ۲۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین که صاحبان آنها با استفاده از اسناد جعلی اقدام به ترخیص آنها از حالت قاچاق کرده بودند، شناسایی و با همکاری تعزیرات حکومتی، شرکت جعل‌کننده اسناد منهدم شد.

سرهنگ شهابی در بخش دیگری از سخنان خود به کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق اشاره کرد و گفت: پس از ۶ ماه تلاش مستمر، آذربایجان‌غربی اکنون دومین استان برتر کشور در حوزه کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق است. وی افزود: در مرکز استان، ۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.

کشف ۳۶ فقره کالای احتکارشده در آذربایجان غربی

شهابی در مورد ساماندهی بازار مرغ گفت: با اقدامات انجام‌شده، این کالای اساسی اکنون با قیمت ثابت و معقول در اختیار مردم قرار دارد و به‌زودی ۱۰۰ تُن گوشت مرغ منجمد برای تنظیم بازار عرضه خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی، از ۳۷۷ مورد بازدید از انبارهای سطح استان خبر داد و گفت: در نتیجه این بازدیدها، ۴۶ پرونده به ارزش ۶۱ میلیارد تومان تشکیل و ۸ انبار پلمب شد.

وی با اشاره به موضوع احتکار کالاهای اساسی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۳۶ فقره کالای احتکارشده کشف و ۳۶ نفر متهم دستگیر شده‌اند. ارزش این کالاها ۹۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۱۰۰ درصدی داشته است.

