امنیت و آرامش امروز را مرهون جانفشانی شهدا هستیم

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: امنیت و آرامش امروز خود را مرهون جانفشانی شهدا و جوانان رشید و شجاع این مرز و بوم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم جهانبخش عصر سه شنبه به همراه رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان، در دیدار با خانواده ۲۴ نفر از شهدای اهل سنت ارومیه، افزود: شهدای استان (هم شیعه و هم سنی در کنار همدیگر با وحدت و همدلی) با رشادت‌ها و ایستادگی بر سر عهدی که با خدای خود بستند به کشور عزت بخشیدند.

وی ادامه داد: اقدام به موقع، رشادت و شجاعت شهدا در استان قابل تحسین است چرا که شهادت پاداش بزرگ الهی و شرط بدست آوردن آن داشتن تقوا است و شهدا به واسطه تقوای زیادی که داشتند خداوند آنها را در نزد مردم بزرگ کرد و به درجات عالی رساند.

سردار جهانبخش با بیان اینکه نباید هرگز یاد و خاطره شهدا از ذهن و خاطره مردم جامعه حذف شود افزود: زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا باعث می‌شود هرگز از یاد نبریم که امنیت و آرامش امروز خود را مرهون جانفشانی جوانان رشید و شجاع این مرز و بوم هستیم.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: شهادت سعادتی است که نصیب هر کسی نمی‌شود، هر کسی سعادت شهید شدن در راه خدا را ندارد و این فیض الهی نصیب کسانی می‌شود که جزو مقربان درگاه حضرت حق هستند.

وی تاکید کرد: البته ثواب صبر و استقامت خانواده‌های شهدا هم کمتر از مقام شهید و شهادت نیست و آنها با ایثار و فدا کردن عزیز ترین فرزندانشان برای حفظ امنیت و آرامش مردم الگوی بسیار خوبی از سبک زندگی ایرانی اسلامی را به ما ارائه می‌کنند و از این الگو باید بهترین استفاده را ببریم.

سردار جهانبخش خاطر نشان کرد: وقتی پای صحبت خانواده‌های شهدا می‌نشینیم همه آنها بدون استثنا اعلام می‌کنند که اگر بازهم نیاز باشد حاضرند جان خود و دیگر عزیزانشان را فدای انقلاب کنند و آنها با این رفتار خود نشان دادند که هنوز فرهنگ ایثار و شهادت و جانبازی برای پاسداری از دین و شرف کشور پابرجا است و مطمئناً تا وقتی چنین فرهنگی در جامعه وجود دارد دشمن هرگز جرأت تعرض به خاک کشور ما را پیدا نخواهد کرد.

