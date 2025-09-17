  1. استانها
کشف ۹۵ دستگاه گوشی فاقد مجوز در ارومیه

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه فاقد مجوز به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد ریال در ارومیه با تلاش پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: با دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر قاچاق و ورود غیر قانونی محموله گوشی تلفن همراه به ارومیه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی عنوان کرد: با هماهنگی قضائی متهم در یکی از محلات ارومیه شناسایی و در بازرسی از خودروی وی تعداد ۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این راستا یک نفرمتهم دستگیر و یکدستگاه خودرو نیز توقیف شد اظهار داشت: کارشناسان ارزش تقریبی محموله کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار جهانبخش از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه قاچاق کالا و ارز با شماره گیری سامانه ۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی را در این مأموریت یاری کرده و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.

