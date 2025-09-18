طرح ملی «توانا» در شهرستان گناوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از این کارگاههای آموزشی در دبیرستان فرزانگان گناوه افزود: در این طرح ملی، کارگاههای حضوری با مشارکت مدرسان مجرب شهرستان در طول ۴ روز و با حضور تعداد ۵۷۰ نفر از همکاران شاغل در مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی برگزار میشود تا بستر مناسبی برای تبادل تجربه، ارتقا توانمندیهای حرفهای معلمان و تحول در شیوههای تدریس فراهم شود.
وی تمرکز این طرح را بر توانمندسازی معلمان و مدیران، روشهای فعال و مشارکتی، و بهرهگیری از فناوریهای آموزشی برای ایجاد تحول بنیادین در مدارس عنوان کرد.
معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش گناوه تصریح کرد: طرح ملی توانا ویژه معلمان مدارس ابتدایی طراحی شده و محور اصلی آن، ارتقا فرآیند یاددهی-یادگیری، اصلاح روشهای تدریس، و ایجاد محیطهای یادگیری پویا و متناسب با نیازهای روز دانشآموزان است.
