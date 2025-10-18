معلمان مدارس استثنایی گناوه در جشنواره استانی درخشیدند

عبداله باور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جشنواره استانی الگوهای برتر یاددهی – یادگیری در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، «سکینه عبدالهی» در گروه آسیب دیده ذهنی، «مهرناز رئیسی» در گروه مداخله انفرادی و «فاطمه حیدری» در گروه مشاوره، مقام اول را کسب کردند.



وی همچنین افزود: «فاطمه معینی» از دیگر معلمان مدرسه استثنایی شهرستان گناوه در گروه بهداشت نیز عنوان دومی این جشنواره را از آن خود کرد.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه، ضمن مسرت بخش خواندن خبر موفقیت همکاران مدارس استثنایی شهرستان در جشنواره الگوهای برتر یاددهی یادگیری، خاطر نشان کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی است تا معلمان و تلاشگران آموزش و پرورش مدارس استثنایی به تقویت دانش و نگرش آموزشی خود پرداخته و با ارائه طرح‌های آموزشی جدید قدمی در راه ارتقای سیستم آموزشی مدارس استثنایی بردارند.

وی افزود: اینجانب بر خود لازم می دانم کسب این موفقیت ارزشمند را به جامعه فرهیخته فرهنگیان بویژه همکاران مدارس استثنایی شهرستان گناوه تبریک و تهنیت عرض کنم.