کارگاه تحول در فرآیند آموزش و یادگیری در شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح چهارشنبه با حضور در دبیرستان فرزانگان این شهرستان ضمن بازدید از کارگاه‌های طرح تحول در فرایند آموزش و یادگیری، اظهار کرد: این طرح به همت معاونت آموزشی شهرستان در راستای اجرای طرح کشوری تحول در فرآیند آموزش و یادگیری و با هدف توانمند سازی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی مدیران، دبیران متوسطه دوره اول و دوم و هنر آموزان برگزار شد

مدیر آموزش و پرورش گناوه خاطرنشان کرد: همکاران با حضور در این کارگاه‌ها با سیستم‌ها و روش‌های نوین مدیریتی و تدریس، سنجش و ارزشیابی استاندارد و طرح درس نویسی بر اساس برنامه درس ملی، نحوه کلاس داری و چگونگی ارتباط گیری با دانش آموزان و تعامل با آنها آشنا می‌شوند.

وی گفت: مدرسه در تراز سند تحول، روش‌های نوین تدریس، سنجش عملکرد یادگیری، طراحی موقعیت یادگیری و یادگیری وظیفه مدار از جمله موضوعاتی مهمی است که معلمان ما با آشنایی بیشتر آنها در این کارگاه‌های آموزشی خود را برای شروع سال تحصیلی جدید و پربار آماده می‌کنند.