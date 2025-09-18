سارق ۲۳ ساله محتویات خودرو در مهدیشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه در پی چند فقره سرقت قطعات خودرو موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: تحقیقات در این خصوص به سرعت آغاز شد.

وی با بیان اینکه پلیس همه امکانات خود را برای شناسایی سارق یا سارقان به کار بست، افزود: در نهایت هویت متهم مشخص شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری سارق پرونده خبر داد و ابراز داشت: متهم جوان ۲۳ ساله و دارای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی بود.

شهاب الدین با بیان اینکه متهم به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: سارق در بازجویی به انجام پنج فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کرده است.

وی افزود: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.