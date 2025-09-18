  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

سارق ۲۳ ساله محتویات خودرو در مهدیشهر دستگیر شد

سارق ۲۳ ساله محتویات خودرو در مهدیشهر دستگیر شد

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری سارق معتاد محتویات داخل خودرو در این شهر خبر داد و گفت: این فرد جوان به انجام پنج فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه در پی چند فقره سرقت قطعات خودرو موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: تحقیقات در این خصوص به سرعت آغاز شد.

وی با بیان اینکه پلیس همه امکانات خود را برای شناسایی سارق یا سارقان به کار بست، افزود: در نهایت هویت متهم مشخص شد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری سارق پرونده خبر داد و ابراز داشت: متهم جوان ۲۳ ساله و دارای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی بود.

شهاب الدین با بیان اینکه متهم به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: سارق در بازجویی به انجام پنج فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کرده است.

وی افزود: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

کد خبر 6593638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها