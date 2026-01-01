دستگیری سارق منازل مهدیشهر و شهمیرزاد؛ اموال مسروقه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم سید جلال حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی مهدیشهر، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه سرقت‌ها در مهدیشهر و شهمیرزاد رخ داده بود، افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله وارد صحنه شده و تحقیقات فنی خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر از حصول نتیجه بررسی‌های پلیسی در کمترین زمان ممکن خبر داد و اظهار داشت: مأموران موفق به شناسایی هویت سارق در این پرونده شدند.

حسینی از دستگیری متهم طی عملیات غافلگیرانه خبر داد و تصریح کرد: این متهم به انجام چهار فقره سرقت منزل اقرار کرده است.

وی از کشف اموال مسروقه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر شاکی‌های احتمالی همچنان ادامه دار است.