استان کرمان در تامین ساختمان های اداری ضعف شدید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه که به استان کرمان سفر کرده است گفت: در بعضی از شهرستان‌های کرمان به واسطه مشکل تأمین زمین و ساختمان، به سمت احداث مجتمع‌های اداری روی آورده شده و چند مجتمع اداری نیمه تمام در استان داریم.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان افزود: از محل اعتبارات استانی و مسئولیت‌های اجتماعی، سهم خوبی را برای دادگستری و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در استان کرمان در بحث تعهدات سفر رئیس قوه قضائیه خواهیم داشت.

استاندار کرمان با اشاره به استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی گفت: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام و جلوگیری از ضرر و عدم نفع آنها برای استان کرمان بسیار مهم است.