استاندارکرمان: مشارکت عمومی، کلید توسعه فضاهای آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برگزار شد با اشاره به فرصت طلایی موجود برای رفع کمبودها و بهبود وضعیت آموزش و پرورش در کشور، اظهار داشت: باید با جدیت نسبت به اجرای توافق‌نامه‌های منعقد شده با بنگاه‌های اقتصادی در حوزه آموزش و پرورش اقدام نموده و این تعاملات را با سایر شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی استان نیز گسترش دهیم.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین سرویس ایاب و ذهاب برای دانش‌آموزان استثنایی، از هماهنگی با شهرداری و شورای شهر کرمان برای تأمین بودجه مورد نیاز در این زمینه خبر داد و افزود: علاوه بر این، از ظرفیت شهرداری‌های برخوردار استان نیز در این راستا بهره‌مند خواهیم شد.

استاندار کرمان همچنین از اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از سوی استانداری برای تعمیر و تجهیز مدارس ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص خبر داد و تصریح کرد: این بودجه، علاوه بر مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی، صرف بهسازی فضاهای آموزشی خواهد شد.

طالبی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان کرمان موظف هستند اطلاعات غیرمحرمانه مورد نیاز شهروندان را به منظور تسهیل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در اختیار آنان قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه کرمان می‌تواند در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات، به عنوان یک الگو مطرح شود، گفت: باید محدودیت‌های غیرضروری را کنار گذاشته و شهروندان را شریک خود بدانیم.