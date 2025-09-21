ظرفیت های راه و شهرسازی در روند توسعه کرمان نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، بعد از ظهر یکشنبه در دیداربا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از حلقههای تحول توسعه در استان کرمان، راه و شهرسازی است گفت: از مجموعه راه و شهرسازی توقع داریم فراتر از وظایف روتین جاری کار کند و پیشران توسعه در استان کرمان باشد.
وی با اشاره به انتظارات بالا از مجموعه راه و شهرسازی استان، افزود: این استانداردهای بالا به دلیل ظرفیتهای بینظیر و نقش کلیدی راه و شهرسازی در توسعه کرمان است و در این مسیر ما به دنبال ایجاد یک تحول جدی و جدید در استان هستیم.
استاندار کرمان با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: انتظار داریم اداره کل راه و شهرسازی استان با تمام توان در مباحث توسعهای کلان استان حضور فعال داشته باشد.
وی گفت: امیدوارم شاهد آن باشیم که همه ظرفیتهای راه و شهرسازی کرمان با تمام قوا پای کار بیایند و در روند توسعه استان نقشآفرینی کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه نیاز به پویایی و تحرک در ساختار اداری استان کرمان احساس میشود، تصریح کرد: این ضرورت تنها محدود به راه و شهرسازی نیست، بلکه همه دستگاههای اجرایی باید با جدیت بیشتری در مسیر توسعه و پیشرفت استان حرکت کنند
طالبی، اظهار داشت: متأسفانه، سیستم اداری استان، چابکی لازم را، چه در بحث پاسخگویی به استعلامات و چه در پیشبرد فرآیندهای گوناگون سرمایهگذاری، مطابق انتظارات ما ندارد.
وی از بهبود چشمگیر سرعت در فرآیندهای تصمیمگیری در کارگروه زیربنایی استان کرمان خبر داد و گفت: در بحث واگذاری و تعیین تکلیف پروژههای سرمایهگذاری و تغییر کاربری؛ امروز به یک رکورد خوب دست یافتهایم اما همچنان این روند باید تسریع یابد.
مقام عالی دولت در استان کرمان با تاکید بر اینکه برای آینده، لازم است این فرآیندها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد تصریح کرد: معتقدیم مجموعه راه و شهرسازی، نقش پیشانی و اصلی را در جذب و حمایت از سرمایهگذاری در استان ایفا کند.
وی با بیان اینکه کل استان کرمان به دست راه و شهرسازی است افزود: با زمینهایی که در اختیار دارید و حمایت وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، میتوان اقدامات بزرگی مخصوصاً در پروژههای راهها و حوزه شهرسازی در استان انجام داد.
استاندار کرمان با اشاره به تعامل سازنده با دستگاههای نظارتی، تأکید کرد: با این ظرفیت تعامل، هیچ بهانهای برای تأخیر در انجام پروژههای ضروری استان، قابل پذیرش نیست و دیوان محاسبات با نگاه باز موضوعات را حل خواهد کرد و امیدوارم با برنامههای تعیین شده به زودی شاهد تحولی بزرگ در حوزه راه و شهرسازی کرمان باشیم.
طالبی، در بحث مولدسازی نیز گفت: هم با وزیر اقتصاد و هم با وزیر راهوشهر سازی در خصوص تأمین مالی پروژههای مختلف استان از جمله راههای استان از طریق واگذاری اراضی به پیمانکاران و سرمایه گذاران به توافق رسیدیم و هر گونه همکاری که لازم باشد در این زمینه انجام خواهیم داد.
اجرای ۱۵۰ همت پروژه راه و شهرسازی در کشور
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد یکساله این وزارتخانه گفت: طی این مدت فعالیت راه و شهرسازی چیزی جز تلاش و کوشش نبوده و وزیر راه و شهرسازی پرچم دولت را در این عرصه بالا نگه داشته است.
بهروز رحیمی، با بیان اینکه رئیسجمهور با صداقت، سادگی و منش حکمرانی متفاوتی با مردم سخن میگوید، اظهار داشت: رئیسجمهور ادبیات جدیدی را وارد عرصه مدیریت کشور کرده که بر اساس آن حتی در شرایط بحران و مشکلات نیز میتوان با مردم صادق بود و در جهت حل مسائل اقدام کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای راه و شهرسازی تصریح کرد: در دو مرحله با حضور رئیسجمهور، افتتاحهای کلانی در کشور انجام شد و بیش از ۱۵۰ همت پروژه اجرایی شد که این موفقیتها حاصل تلاشها و مدیریت مقامات ارشد در استانها است و امیدواریم این مسیر به کاهش دغدغههای مردم منجر شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت کارکنان این وزارتخانه در استان کرمان افزود: استان کرمان سرشار از ظرفیتهای بزرگ در حوزه کشاورزی و معدن است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، موضوع معیشت کارمندان وزارت راه و شهرسازی در استان است که امیدوارم اتفاقات خوبی در استان کرمان شاهد باشیم.
