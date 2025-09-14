  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۷

ساخت مسکن نقطه عطف توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی کارگران کرمان است

کرمان- استاندار کرمان گفت: آغاز طرح‌های مسکن کارگری نقطه عطفی درتوسعه صنعتی و رفاه اجتماعی کارگران استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در مراسم آغاز طرح‌های ساخت مسکن کارگری که با حضور رئیس جمهور در تهران برگزار شد با اشاره به اهمیت طرح‌های مسکن کارگری کرمان گفت: تأمین زمین برای متقاضیان جدید به ویژه در استان کرمان و در بخش بنگاه‌های صنعتی، از ظرفیت‌های ارزشمند این استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها در سطح ملی و استانی انجام شده است، افزود: امروز با راهبری ریاست جمهوری و همت وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، تفاهم نامه‌های لازم برای آغاز این پروژه‌ها به امضا رسید و در شهرستان سیرجان، همکاری مردم این حوزه انتخابیه در خانه ملت و مدیران بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی در پیشبرد این طرح‌ها داشته است.

استاندار کرمان با تأکید بر آثار مثبت این اقدام اظهار امیدواری کرد: با اجرای این پروژه‌ها، علاوه بر خانه‌دار شدن کارگران، شرایط بهتری برای توسعه صنعتی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی این قشر در استان کرمان فراهم شود.

