نقش آفرینی کارشناسان دادگستری در پیشگیری از فسادهای احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار با اعضای هیئت رئیسه و کارشناسان کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار داشت: کانون کارشناسان عصاره نخبگی جامعه است و باید همه سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند فراهم شود.

وی افزود: این کانون نه‌تنها در پرونده‌های جزئی، بلکه در مسائل کلان استان کرمان می‌تواند نظرات کارشناسی و راهبردی ارائه کند.

وی استقلال این تشکل را نقطه قوت آن دانست و افزود: جایگاه حرفه‌ای و عدم وابستگی کانون کارشناسان به گروه‌ها و افراد مختلف، این مجموعه را به مرجع قابل اعتمادی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری استان تبدیل کرده است و همکاری با این ظرفیت مایه افتخار خواهد بود.

استاندار کرمان با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع مسائل استان کرمان، وجود کارشناسان در رشته‌های گوناگون را یک مزیت مهم برشمرد و گفت: کرمان نخستین استان معدنی کشور است و باید بهترین کارشناسان این حوزه در استان فعالیت داشته باشند تا نه‌تنها پاسخگوی نیازهای داخلی استان، بلکه مرجع ملی در حوزه معدن باشند.

طالبی، ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز، استان کرمان به‌عنوان قطب تولید محصولاتی مانند پسته و خرما نیازمند بهره‌گیری از توان متخصصان برجسته است.

وی تأکید کرد: فعالیت هدفمند کانون کارشناسان دادگستری می‌تواند از بروز فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی در قراردادها و دیگر حوزه‌ها جلوگیری کند و پیشنهاد کرد کارشناسان، سازوکاری برای استمرار همکاری با دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد تحرک در مسیر توسعه استان کرمان خاطرنشان کرد: در موضوعات مهمی همچون اصلاح الگوی کشت و مدیریت بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیت کارشناسان می‌تواند نقش بسزایی در تحول این حوزه داشته باشد.

طالبی، توسعه معادن در جنوب استان کرمان را یکی از اولویت‌های مهم برشمرد و گفت: در این مسیر با چالش‌هایی همچون معارضین محلی مواجه ایم که بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان می‌تواند به حل این مسائل و تسهیل در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی کمک کند.