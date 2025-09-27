لبنان با یک فیلم عاشقانه راهی رقابت اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، لبنان فیلم عاشقانه‌ای از یک دنیای پرآشوب با عنوان «دنیای غمگین و زیبا» اثر سیریل آریس را برای بخش رقابتی بین‌المللی اسکار نود و هشتم انتخاب کرد.

فیلم «دنیای غمگین و زیبا» داستانی عاشقانه است که ۳ دهه زندگی در بیروت را در پس‌زمینه تاریخ پرآشوب آن تصویر می‌کند.

در این فیلم مونیا عقل بازیگر «کاستا براوا، لبنان» در نقش یاسمینا و حسن عقل بازیگر «جعبه خاطرات» در نقش نینو، ۲ دوست دوران کودکی را که در اواخر دهه‌ ۲۰ سالگی خود دوباره به هم می‌رسند ایفا کرده‌اند. این فیلم واقعیت تلخ و سوال همیشه مطرح درباره مسئولیت آوردن کودکان به دنیایی نامطمئن در میان تراژدی‌هایی که کشور را ویران می‌کند را در مرکز خود دارد. دیگر بازیگران فیلم جولیا قصار، کامیل سلامه، آنتونی کرم و نادین شلهوب هستند.

سیریل آریس پیش از این مستند «رقص روی لبه آتشفشان» را ساخته بود که سال ۲۰۲۳ در بخش رقابتی جشنواره کارلووی واری با تحسین روبه روشد. اولین مستند بلند او «تاب» نیز سال ۲۰۱۸ در جشنواره کارلووی واری به نمایش درآمد و جوایز متعددی را از آن خود کرد. «دنیای غمگین و زیبا» اولین فیلم بلند داستانی این کارگردان است.

تهیه کننده «دنیای غمگین و زیبا» شرکت معتبر «آبوت پروداکشنز» متعلق به تهیه‌کننده شناخته شده لبنانی، ژرژ شوکر است. این کمپانی تهیه کننده «کاستا براوا، لبنان» و «جعبه خاطرات» نیز بود. یک شرکت آمریکایی و یک کمپانی آلمانی هم دیگر تهیه‌کنندگان این فیلم در کنار صندوق دریای سرخ عربستان سعودی هستند.

«دنیای غمگین و زیبا» امسال در بخش مستقل «روزهای ونیز» جشنواره فیلم ونیز اکران شد و در آنجا موفق به کسب جایزه انتخاب مردمی شد.