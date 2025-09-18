  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

سلام نظامی «امیر حسین زارع» عهدی با خاک و مردم بود

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: امیرحسین زارع پس از طلای درخشانش، بر تشک کشتی به پرچم ایران سلام نظامی داد؛ حرکتی که فقط احترام نبود، عهدی با خاک و مردم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در صفحه شخصی خود در ایکس قهرمانی تیم کشتی آزاد کشور را تبریک گفت و آن را نمادی ماندگار از عزت ملی و روح پهلوانی دانست؛ و نوشت: تبریک به قهرمانان کشتی ایران. پس از ۱۲ سال، پهلوانان کشورمان با غیرت و اراده بر سکوی قهرمانی جهان ایستادند و بار دیگر نام ایران را بر بلندای افتخار جهانی نشاندند؛ نمادی ماندگار از عزت ملی و روح پهلوانی.

وی در پیامی جداگانه پیروزی امیرحسین زارع را در صفحه شخصی خود تبریک گفت و حرکت نظامی و احترام او را به پرچم جمهوری اسلامی را ستود و نوشت: امیرحسین زارع پس از طلای درخشانش، بر تشک کشتی به پرچم ایران سلام نظامی داد؛ حرکتی که فقط احترام نبود، عهدی با خاک و مردم بود.
قهرمانان با قدرت می‌درخشند، اما با وفاداری به وطن جاودانه می‌شوند.

نفیسه عبدالهی

