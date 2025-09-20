  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

تبریک فراکسیون ورزش به مناسبت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی

فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تاریخی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تاریخی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

قهرمانی تاریخی و هم‌زمان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی، برای نخستین بار در تاریخ پرافتخار ورزش کشور، برگ زرینی در دفتر افتخارات میهن عزیزمان رقم زد.

هیئت رئیسه و اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی این افتخار بزرگ را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش، رئیس محترم فدراسیون کشتی، کادر فنی پرتلاش، قهرمانان سرافراز و خانواده‌های معزز آنان که با صبر و حمایت، پشتوانه اصلی این موفقیت بوده‌اند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

این قهرمانی درخشان، نماد غیرت و همت فرزندان ایران و تثبیت جایگاه کشورمان به‌عنوان قدرت برتر کشتی جهان است. امید است با استمرار این مسیر پرافتخار، شاهد درخشش هرچه بیشتر کشتی‌گیران عزیز در میادین جهانی و المپیک باشیم.

کد خبر 6595634
زهرا علیدادی

