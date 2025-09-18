  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

هم‌افزایی سازمانی راهکار مقابله بهتر با بحران‌های آینده

هم‌افزایی سازمانی راهکار مقابله بهتر با بحران‌های آینده

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: هم‌افزایی میان سازمان‌های هلال‌احمر نه‌تنها در عملیات‌های امدادی تأثیرگذار است بلکه ظرفیت سازمانی جمعیت را برای مقابله با بحران‌های آینده تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی رئیس سازمان امدادونجات در دوره کشوری ضمن خدمت توانمندسازی و مهارت‌افزایی ویژه معاونین امدادونجات استان‌ها، با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: سازمان امدادونجات، سازمان داوطلبان و سازمان جوانان با ایجاد یک ید واحد، همکاری‌های دوجانبه و مستمر خود را در زمینه مدیریت بحران، آموزش نیروها و عملیات‌های امدادی تقویت کرده‌اند و این انسجام پشتوانه‌ای قوی برای پاسخگویی سریع و ایمن به حوادث و بلایاست.

وی با تقدیر از معاونین امدادونجات استان‌ها در اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ابلاغی افزود: همکاری دوجانبه میان معاونت‌های استانی و سازمان‌های مرکزی، نه تنها باعث هماهنگی عملیاتی می‌شود بلکه موجب تبادل تجربه و ارتقای مهارت‌های تخصصی تیم‌های امدادی در سطح کشور است.

محمودی ادامه داد: در چارچوب این همکاری‌ها، معاونین استان‌ها با سازمان امدادونجات در طراحی و اجرای طرح‌های پیشگیری، آموزش و آمادگی مقابله با بحران‌ها مشارکت فعال دارند و نقش آنان در تقویت ظرفیت عملیاتی شبکه امدادونجات بسیار حیاتی می‌باشد.

وی تأکید کرد: این ارتباط دوجانبه موجب می‌شود تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به‌صورت عملیاتی و در شرایط واقعی، به بهترین شکل اجرا شوند و تجربه‌های میدانی نیز به‌عنوان بازخورد در ارتقای برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بیان داشت: همچنین، معاونت‌های آموزش، پژوهش و فناوری، امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، بهداشت و درمان، مرکز پزشکی حج و زیارت و سایر معاونت‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر نیز در این فرآیند هم‌افزایی حضور فعال داشته و با ارائه حمایت‌های علمی، فنی و اجرایی، نقش مهمی در ارتقای توان شبکه امدادونجات کشور ایفا می‌کنند.

وی در ادامه به اقدامات پس از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: با توجه به حضور میدانی و تمام‌وقت ریاست محترم جمعیت و دبیرکل محترم در عرصه‌های عملیاتی و مشاهده نیازهای عملیاتی جدید منطبق بر شرایط روز، بلافاصله با تهیه گزارش‌های دقیق و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در سطح کشوری با حضور تمامی استان‌ها و صاحب‌نظران عرصه امدادونجات نسبت به پیگیری رفع این نیازمندی‌ها اقدام شد و بحمدالله با حمایت دولت محترم زمینه تهیه تجهیزات به‌روز و کارآمد فراهم گردید که این یک جهش بزرگ و تاریخی برای سازمان امدادونجات بود.

بابک محمودی در پایان تصریح کرد: هم‌افزایی میان سازمان‌های جمعیت هلال‌احمر نه تنها در عملیات‌های نجات و امداد تأثیرگذار است بلکه ظرفیت سازمانی جمعیت را برای مقابله با بحران‌های آینده به‌طور مستمر تقویت می‌کند.

کد خبر 6593844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها