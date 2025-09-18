به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی رئیس سازمان امدادونجات در دوره کشوری ضمن خدمت توانمندسازی و مهارتافزایی ویژه معاونین امدادونجات استانها، با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخشهای مختلف جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: سازمان امدادونجات، سازمان داوطلبان و سازمان جوانان با ایجاد یک ید واحد، همکاریهای دوجانبه و مستمر خود را در زمینه مدیریت بحران، آموزش نیروها و عملیاتهای امدادی تقویت کردهاند و این انسجام پشتوانهای قوی برای پاسخگویی سریع و ایمن به حوادث و بلایاست.
وی با تقدیر از معاونین امدادونجات استانها در اجرای دقیق دستورالعملها و برنامههای ابلاغی افزود: همکاری دوجانبه میان معاونتهای استانی و سازمانهای مرکزی، نه تنها باعث هماهنگی عملیاتی میشود بلکه موجب تبادل تجربه و ارتقای مهارتهای تخصصی تیمهای امدادی در سطح کشور است.
محمودی ادامه داد: در چارچوب این همکاریها، معاونین استانها با سازمان امدادونجات در طراحی و اجرای طرحهای پیشگیری، آموزش و آمادگی مقابله با بحرانها مشارکت فعال دارند و نقش آنان در تقویت ظرفیت عملیاتی شبکه امدادونجات بسیار حیاتی میباشد.
وی تأکید کرد: این ارتباط دوجانبه موجب میشود تا طرحها و دستورالعملهای ابلاغی بهصورت عملیاتی و در شرایط واقعی، به بهترین شکل اجرا شوند و تجربههای میدانی نیز بهعنوان بازخورد در ارتقای برنامهها مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بیان داشت: همچنین، معاونتهای آموزش، پژوهش و فناوری، امور بینالملل و حقوق بشردوستانه، بهداشت و درمان، مرکز پزشکی حج و زیارت و سایر معاونتهای تخصصی جمعیت هلالاحمر نیز در این فرآیند همافزایی حضور فعال داشته و با ارائه حمایتهای علمی، فنی و اجرایی، نقش مهمی در ارتقای توان شبکه امدادونجات کشور ایفا میکنند.
وی در ادامه به اقدامات پس از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: با توجه به حضور میدانی و تماموقت ریاست محترم جمعیت و دبیرکل محترم در عرصههای عملیاتی و مشاهده نیازهای عملیاتی جدید منطبق بر شرایط روز، بلافاصله با تهیه گزارشهای دقیق و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در سطح کشوری با حضور تمامی استانها و صاحبنظران عرصه امدادونجات نسبت به پیگیری رفع این نیازمندیها اقدام شد و بحمدالله با حمایت دولت محترم زمینه تهیه تجهیزات بهروز و کارآمد فراهم گردید که این یک جهش بزرگ و تاریخی برای سازمان امدادونجات بود.
بابک محمودی در پایان تصریح کرد: همافزایی میان سازمانهای جمعیت هلالاحمر نه تنها در عملیاتهای نجات و امداد تأثیرگذار است بلکه ظرفیت سازمانی جمعیت را برای مقابله با بحرانهای آینده بهطور مستمر تقویت میکند.
نظر شما