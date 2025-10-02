توسعه صنعت ایمنی بخشی از امنیت ملی است؛ برگزاری نمایشگاه آتش نشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی، آتش‌نشانی و امدادونجات، اعضای شورای سیاست‌گذاری و مدیران این حوزه با تأکید بر نقش حیاتی ایمنی در امنیت ملی، از ضرورت نوسازی تجهیزات، توسعه تولید داخلی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و گسترش آموزش و پژوهش گفتند.

این افراد معتقدند با مرور درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حوادث بزرگی که کشور تجربه کرده، نمایشگاه ایمنی، آتش‌نشانی و امدادونجاتنماد اقتدار صنعتی، هم‌افزایی علمی و گامی بلند برای ارتقای تاب‌آوری ملی در مواجهه با اتفاقات و انواع بحران های طبیعی و پیش بینی نشده است.

درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، نقشه راه ما در ایمنی شهری است

کامران عبدولی معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران نیز با بیان اینکه ایمنی یک مؤلفه راهبردی در امنیت ملی است، اظهارداشت: در جنگ دوازده‌روزه کشورهایی با ساختارهای ایمنی منسجم توانستند خسارات انسانی و اقتصادی را به حداقل برسانند.

وی گفت: نگاه سازمان آتش‌نشانی تهران بر پیشگیری هوشمندانه، واکنش سریع و آموزش فراگیر است و ارتقای استانداردهای ایمنی در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از اماکن عمومی و صنعتی یک ضرورت است.

عبدولی همچنین به حوادثی مثل انفجار بندر شهید رجایی اشاره کرد که اهمیت تجهیزات مدرن و مدیریت هماهنگ را آشکار می‌سازد.

وی نقش فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی در تحلیل ریسک، پایش خودکار و مدیریت عملیات امداد را کلیدی دانست و گفت: خوشبختانه نمایشگاه امسال به این موضوع توجه ویژه کرده و کارگاه «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت بحران» را برگزار خواهد کرد. به گفته او، همکاری نزدیک آتش‌نشانی با مرکز تحقیقاتی و اتحادیه‌های ایمنی مسیر دستیابی به خودکفایی در تولید تجهیزات پیشگیرانه را هموار می‌کند.

نمایشگاه امسال نماد اقتدار صنعت ایمنی کشور است

حسین مصطفی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف لوازم ایمنی و عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه با اشاره به شرایط پرتنش منطقه و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه گفت: امروز ایمنی یک موضوع ملی، انسانی و اقتصادی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. او تأکید کرد که در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، تولیدکنندگان ایرانی توانسته‌اند بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور در حوزه تجهیزات حفاظت فردی و آتش‌نشانی را تأمین کنند و محصولات داخلی اکنون توان رقابت با برندهای جهانی دارند.

مصطفی‌زاده وظیفه اتحادیه را علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نظارت بر کیفیت و استانداردسازی تجهیزات دانست. به گفته وی، نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی توان داخلی، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مدیران صنایع و تقویت اعتماد عمومی به تولید ایرانی است.

توسعه آموزش و پژوهش، رکن اصلی تاب‌آوری ملی در بحران‌هاست

امیر جبلی معاون آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر بیان داشت: نمایشگاه ایمنی و آتش‌نشانی تنها محل ارائه تجهیزات نیست، بلکه بستری علمی و آموزشی برای ارتقای دانش تخصصی در حوزه امداد و نجات است.

عضو شورای سیاست‌گذاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی و آتش‌نشانی تأکید کرد: در جهانی پر از بحران‌های طبیعی، انسانی و فناورانه، بدون آموزش و پژوهش نمی‌توان از تاب‌آوری ملی سخن گفت.

به گفته وی رخدادهای اخیر نشان داد آمادگی علمی نیروهای امدادی و درمانی در کاهش تلفات انسانی نقشی حیاتی دارد و باید با آموزش‌های نوین و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، خود را برای تهدیدات شیمیایی، میکروبی، پرتوزا و هسته‌ای آماده کنیم.

وی افزود: آموزش مستمر سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی است و پژوهش‌های علمی مانند آسیب‌شناسی حوادث و طراحی سیستم‌های هوشمند تصمیم‌یار باید به بخشی از ساختار ملی ایمنی تبدیل شود. او نمایشگاه را نماد هم‌افزایی میان علم، فناوری و انسانیت دانست و تأکید کرد ارتقای فرهنگ ایمنی و آمادگی، وظیفه‌ای ملی برای ساخت آینده‌ای ایمن‌تر است.

تجلیل از امدادگران سازمان امدادونجات کشور همزمان در روز سوم نمایشگاه

علی آنجفی، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایمنی و آتش‌نشانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان و امدادگر جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با اشاره به اهمیت این رویداد در تقویت زیرساخت‌های ایمنی کشور بیان داشت: نمایشگاه امسال در حالی برگزار می‌شود که کشورعزیزمان با چالش‌های متعددی مواجه است. از یک‌سو، تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر، تنش‌های نظامی و حوادث منطقه‌ای، اهمیت ایمنی و مدیریت بحران را به یکی از ارکان اصلی پایداری تبدیل کرده است.

وی افزود: جنگ تحمیلی اخیر بار دیگر اثبات کرد توسعه صنعت ایمنی، در واقع توسعه امنیت ملی است. جنگ‌های اخیر در منطقه به ما آموخت که سرعت تخریب برخی زیرساخت‌ها در بحران‌ها بسیار بالاست و تیم‌های امداد و نجات نیازمند تجهیزاتی هستند که سرعت عمل، دقت و ایمنی آن‌ها را تضمین کند.

آنجفی بیان داشت: بسیاری از تجهیزات آتش‌نشانی و امدادی در کشور نیازمند به‌روزرسانی فوری هستند. به عنوان مثال گاهی یک نردبان ۵۶ متری یا یک دوربین حرارتی پیشرفته می‌تواند جان ده‌ها نفر را در یک حادثه نجات دهد. این نمایشگاه محلی برای معرفی این فناوری‌های حیاتی است. هرچند با رشادت‌های امدادگران و آتش‌نشانان از بحران‌ها به بهترین شکل ممکن بیرون آمده‌ایم اما کم و کیف تجهیزات در دسترس بسیار مهم است.

وی در ادامه تاکید کرد: صنعت ایمنی، رکن اصلی پایداری ملی در برابر بحران‌هاست و نیازمند حمایت جدی است. هدف برگزاری این نمایشگاه، تقویت اعتماد به تولید داخل، جذب سرمایه و توسعه روابط بین‌المللی در این حوزه است.

وی افزود: در شرایط کنونی و بعد از جنگ تحمیلی دوم و شهادت امداگران وآتش‌نشانان عزیز کشورمان این دوره از نمایشگاه یادواره‌ای برای این شهدای عزیز است، که در روز افتتاحیه برگزار خواهد شد. در این دوره شاهد حضور بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی، خارجی و دانش‌بنیان در فضایی بالغ بر ۱۲ هزار متر مربع هستیم. حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور در حوزه تجهیزات ایمنی، آتش‌نشانی وامداد و نجات، نشان‌دهنده رشد و خودکفایی کشور در این صنعت حساس و حیاتی است.

آنجفی با اشاره به برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی در حاشیه نمایشگاه گفت: در این دوره، برای نخستین بار نشست‌های تخصصی با محوریت درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی دوازده روزه و بررسی حوادثی چون بندرشهید رجایی با حضور و همکاری مدیران مدیریت بحران، امدادونجات، ارتش و مدیران آتش‌نشانی برگزار خواهد شد. وی با اشاره به حمایت و همراهی سازمان‌های مرتبط گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با همراهی و همدلی در کنار ستاد برگزاری این رویداد ملی بودند.

وی بیان داشت: شورای سیاستگذاری نمایشگاه امسال با حضور و مشارکت مدیران ارشد سازمان هلال احمر، سازمان امداد ونجات، سازمان آتش‌نشانی و اتحادیه صنف لوازم ایمنی، برآسیب شناسی و رسیدن به راهکارها علمی و عملی برای ارتقای سطح تولید تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی و امدادی کشور متمرکز بوده و تاکید دارد.

مدیرعامل موسسه فرارسانه افزود: امسال با مشارکت سازمان امدادونجات برگزاری مانورهای روزانه نجات در محل برگزاری نمایشگاه را خواهیم داشت و روز سوم نمایشگاه نیز تجلیل از مدیران و معاونین سازمان امدادونجات سراسر کشور در نمایشگاه در قالب جشنواره حضرت ابوالفضل (ع) برگزار خواهد شد. همچنین صمیمانه از تمام عزیزانی که در کنار ستاد برگزاری بوده‌اند تشکر و قدردانی می‎کنم. آنجفی در پایان تأکید کرد: سال‌ها تحریم‌های ظالمانه، اگرچه مسیر واردات تجهیزات پیشرفته را دشوار ساخت، اما لاجرم مسیری شد برای نوآوری و شکوفایی استعدادهای تولیدکنندگان داخلی، این نمایشگاه فرصتی است برای نمایش اقتدار صنعتی کشور و گامی مهم در جهت ارتقای تاب‌آوری ملی و ایمنی شهری، همچنانکه توسعه ایمنی، لازمه توسعه پایدار است.

گفتنی است؛ دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و فناوری‌های نوین بهداشت کار، ایمنی، آتش‌نشانی، مدیریت بحران، امداد و نجات از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران سالن‌های ۴۰، ۴۱ و ۱۸ برگزار خواهد شد.



