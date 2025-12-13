  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

از رصد مستمر خزانه هلال احمر تا توانمندسازی نیروهای امدادی

از رصد مستمر خزانه هلال احمر تا توانمندسازی نیروهای امدادی

رئیس جمعیت هلال احمر بر رصد مستمر خزانه داری، توانمندسازی نیروهای امدادی، ارتقای شفافیت مالی، رفاه کارکنان، آموزش‌های مهارت‌افزایی مستمر و هوشمندسازی عملیات‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در این نشست با تأکید بر مانیتورینگ خزانه و تعامل کامل با خزانه‌داری کل گفت: همه کارکنان ستادی باید به گونه‌ای عمل کنند که منابع مالی سازمان با شفافیت کامل مدیریت شود. و بر ایجاد سقف‌های نظارتی برای جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر به اهمیت توانمندسازی منابع انسانی و پشتیبانی اشاره کرد و افزود: نیروهای عملیاتی و اداری باید تخصص‌محور و چابک باشند. هر یک از شما باید به عنوان ژنرال‌های امدادگر عمل کنید و مهارت شما از نیروهای پایگاه‌ها بالاتر باشد تا در شرایط بحران، خدمت‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

وی در ادامه بر جذب، آموزش و نگهداشت نیروهای متخصص در حوزه‌های انبارداری، فناوری اطلاعات، لجستیک و خزانه‌داری تأکید و بیان کرد: اگر فردی در یک حوزه تخصصی مهارت ندارد، باید آموزش‌های لازم توسط متخصصان ارائه شود تا همه کارکنان توانمند و آماده خدمت باشند.

کولیوند به اهمیت رفاه کارکنان نیز پرداخت و اظهار داشت: وظیفه ما است که هر اقدامی‌برای ارتقای رفاه کارکنان انجام دهیم و فرهنگ تکریم و قدردانی را در سازمان نهادینه کنیم.

وی افزود که توجه به نیازهای کارکنان از پرداخت پاداش و امکانات رفاهی تا شنیدن درد و دل آن‌ها، باعث افزایش انگیزه و رضایتمندی نیروها می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر بر تدوین نظام جانشین‌پروری در پست‌های کلیدی، برگزاری آموزش‌های مهارت‌افزایی ویژه همکاران و داوطلبان، به‌روز رسانی پرونده شایستگی نیروها و توسعه فناوری و نوآوری برای هوشمندسازی عملیات‌ها نیز تأکید کرد.

کولیوند یادآور شد: حرکت به سمت تصمیم‌گیری سریع و دقیق در بحران‌ها با بهره‌گیری از تحلیل داده و هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان امداد و نجات است.

در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر کولیوند بر ایجاد شاخص‌های عملکردی برای ارزیابی یگان‌ها، شبیه‌سازی عملیات‌ها، توانمندسازی مدیران عملیات و فرماندهان صحنه و هماهنگی کامل با ستاد استان‌ها و دستگاه‌های همکار تأکید کرد.

وی از ضمن تاکید به مسئولان که برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌ها مستمر و مبتنی بر نیازسنجی واقعی انجام شود افزود: انتظار دارم توان عملیاتی و چابکی سازمان در همه حوادث افزایش یابد و شفافیت مالی و رضایتمندی نیروها همواره در اولویت باشد.

کد خبر 6687692
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها