به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر دیلمی روز پنجشنبه اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌ها و تحقیقات اولیه نشان داد که در ساعت ۲۱ شب گذشته، بر اثر درگیری خانوادگی و تیراندازی توسط پسر خانواده، پدر و مادر ۵۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

سرهنگ دیلمی بیان کرد: با اقدامات فنی و پلیسی، قاتل ۳۶ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از استان‌های همجوار دستگیر شد. متهم در اظهارات خود عنوان کرد که به دلیل اختلافات خانوادگی با والدینش این اقدام را انجام داده است.

فرمانده انتظامی تنکابن در پایان گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

