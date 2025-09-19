به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی آنلاین «اقتصادهای محلی، شهرهای پایدار: گفتمان نوین توسعه در آسیا» که با حضور شهرداران، مدیران ارشد شهری و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از کشورهای مختلف برگزار شد، جمعی از شخصیت‌های بین‌المللی و شهری از جمله حمیدرضا غلامزاده دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، ژان پیر الانگ مباسی دبیرکل سازمان UCLG آفریقا، کازوکو ایشی‌گاکی مدیر منطقه‌ای UN-Habitat در آسیا و اقیانوسیه، خاویر مسترس ری‌را هماهنگ‌کننده جهانی WFLED و محمد عزتی قریب‌دوستی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.

محورهای اصلی شامل توسعه اقتصادی در بستر رشد سریع شهرنشینی، برنامه راهبردی UN-Habitat، نقش بازارهای دوره‌ای در اقتصاد محلی و بازآفرینی هسته مرکزی شهرها بود و در سخنرانی‌ها بر نقش زنان در مدیریت شهری و جایگاه آنان در توسعه پایدار نیز تأکید شد.

در جمع‌بندی، شرکت‌کنندگان توسعه اقتصاد محلی را ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی و تحقق اهداف توسعه پایدار دانستند و بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ساختن شهرهایی پایدار تأکید کردند.