استقبال آسیا از ایجاد دبیرخانه مجمع شهرداران آسیا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ما شهرداران و مقامات 89 شهر آسیایی که با میزبانی گرم شهر و شهرداری تهران از تاریخ 19 الی 20 نوامبر 2008 در نخستین مجمع شهرداران آسیا در تهران حضور داشتیم به نمایندگی از شهرداری ها و نهادهای محلی خود به این وسیله:

1- از نقش پیشگام مجمع مجالس آسیایی در ترویج یک رویکرد جامع نسبت به همگرایی منطقه ای در آسیا تقدیر نموده و اعلامیه تهران آن مجمع در سال 2007 را که "حکومت های محلی آسیایی، شوراهای شهر و شهرداران را با عنایت به ترویج همکاری و همگرایی در آسیا به تبادل اطلاعات و تجربیات تشویق می نماید" مورد توجه قرار می دهیم.

2-از ابتکار عمل عالی جناب آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران برای سازماندهی مجمع شهرداران آسیا به عنوان یک نهاد جدید با هدف ارتقا و تسهیل بیشتر همکاری و ارتباط شبکه ای بین شهرداران و شهرداری های شهرهای مهم در سراسر آسیا استقبال می نماییم.

3- سهم بزرگ شهرهای آسیایی به عنوان گاهواره های تمدن را در پیشرفت و توسعه جامعه بشری تصدیق می نماییم.

4- نقش اساسی شهرها را در تحقق حکمرانی خوب، توسعه پایدار و سعادت انسانی در سطوح ملی منطقه ای و جهانی مورد تاکید قرار می دهیم.

5- چشم انداز کلان شهرهای آسیا را به عنوان شهرهای منسجمی که از نظر تاریخی ممتاز، از حیث اقتصادی قوی، از لحاظ اجتماعی خوشبخت، از نظر فرهنگی متنوع، به لحاظ سیاسی تاثیرگذار، از دید فناوری پیشرفته، از جهت محیط فعال باشند ترسیم می نماییم.

6- این نکته را که تعامل و همگرایی بیشتر بین شهرهای بزرگ آسیا توسعه شهری و تحقق استانداردهای بالای زندگی در سراسر آسیا را تسهیل می نماید مورد توجه قرار می دهیم.

7- ظرفیت فراوان شهرهای مهم آسیایی برای همکاری شهر با شهر در زمینه هایی مانند برنامه ریزی و مدیریت شهری، گردشگری، تجارت و سرمایه گذاری، انرژی، علم و فناوری را مورد عنایت قرار می دهیم.

8- نسبت به چالش های پیش روی شهرهای آسیایی از جمله روند شتابان شهر نشینی، فرسایش زیست محیطی، آسیب پذیری، هویت فرهنگی اجتماعی، حمل و نقل عمومی غیر آسان، ایمنی و سلامت ناکافی، فقر و نابرابری، ناپایداری منابع مالی و بالایای طبیعی اظهار نگرانی می نماییم.

9- از توسعه شبکه های جدید بین شهرهای آسیایی به منظور تبادل اطلاعات، سازماندهی همایش های کارشناسی و ابتکار طرح های پژهشی مشترک و برنامه های آموزشی با هدف کسب آمادگی برای مواجهه با چالش های مشترک پیش روی مدیریت شهری کارآمد در آسیا حمایت می کنیم.

10- از روند آگاهی فزاینده نسبت به کارآیی حکومت محلی و مشارکت عمومی در پیشبرد و بهبود خدمات شهری در شهرهای بزرگ آسیا ابراز رضایت می نماییم.

11- عزم خود را برای حمایت از سیاستها و اقداماتی که زمینه ساز ایفای نقش بیشتری برای مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم گیری در مدیریت شهری است اعلام می داریم.

12- اراده خود را در خصوص همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی و همچنین سازمان ها و مجامع زیر منطقه ای در آسیا برای توسعه بیشتر، همکاری و همگرایی در سراسر این قاره ابراز می داریم.

13- با این دیدگاه که ارتباطات بیشتر بین شهرهای بزرگ آسیایی ترویج شود و زمینه های ایجاد شهرهای مجازی به عنوان یک زیر ساخت موثر در حکمرانی خوب شهری تسهیل گردد، تصمیم می گیریم یک درگاه اطلاعاتی بر روی اینترنت با پیوند همه شهرهای آسیایی ایجاد و نگهداری نماییم.

14- تصمیم می گیریم که در اجلاس های سالیانه مجمع شهرداران آسیا به میزبانی یک شهر داوطلب به منظور بحث و گفتگو در خصوص موضوعات مشترک مورد علاقه و هماهنگ کردن فعالیت ها در برابر چالش های مشترک مشارکت نماییم.

15- از ابتکار شایسته و سخاوتمند شهرداری تهران برای دایر کردن و میزبانی دبیرخانه مجمع شهرداران آسیا به منظور تسهیل برقراری روابط و فعالیت های شبکه ای در آینده و پیگیری و تحققق مفاد این بیانیه پایانی استقبال می نماییم.

اجلاس شهرداران کلانشهرها و پایتختهای آسیایی طی روزهای 29 و 30 آبان ماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد.

