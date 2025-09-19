ترامپ بسته کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان را تایید نکرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتنپست در گزارشی مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماههای اخیر، حین مذاکرات تجاری و در بحبوحه نشست احتمالی با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، از تایید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به جزیره تایوان خودداری کرده است.
به نوشته این روزنامه، این تصمیم با سیاست آمریکا در قبال این جزیره خودمختار که سایه تهدیدهای چین برای الحاق را بیش از پیش سنگین میبیند، به شدت تناقض دارد.
یکی از مقامات کاخ سفید به واشنگتنپست گفت که تصمیم نهایی درباره این بسته کمکی هنوز اتخاذ نشده است.
هرچند آمریکا از بهرسمیت شناختن تایوان در اواخر دهه ۱۹۷۰ اجتناب ورزید اما واشنگتن هموار بزرگترین و مهمترین حامی و تامینکننده کمک نظامی برای این جزیره بوده است.
واشنگتن تحت ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، بیش از ۲ میلیارد کمک نظامی برای تایوان تایید و تصویب کرد. اما به نوشته پست، «ترامپ بدون پرداختی، تسلیحات ارسال نمیکند درست مشابه سیاستی که در قبال اوکراین در پیش گرفته است.»
گفته میشود که مقامات دفاعی آمریکایی و تایوانی ماه آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار و درباره بسته فروش تسلیحاتی به ارزش «میلیاردها دلار» شامل پهپاد، موشک و حسگرهای نظارت و رصد بر فعالیتهای ساحلی تایپه گفتگو کردند.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، اضطراب فزایندهای در تایوان بر سر تضعیف احتمالی روابط بین این جزیره و آمریکا و تمایل واشنگتن برای دفاع از آن در صورت حمله چین، ایجاد شده است.
نظر شما