چاپ و توزیع دفترچه «پدافند غیرعامل» در تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان پس از انتشار نسخه بهروزرسانیشده دفترچه «پدافند غیرعامل» برای شهروندان این جزیره، مدعی شد که قصد هراسافکنی ندارد بلکه هدفش آمادهسازی افراد برای بحرانهای احتمالی از جمله حمله چین است!
همزمان با تشدید فعالیتهای نظامی و رزمایشهای گسترده چین در حوالی جزیره تایوان طی پنج سال گذشته، این جزیره خودمختار در حال افزایش آمادگی دفاعی خود بوده است. در دفترچه جدیدی که وزارت دفاع تایوان منتشر و رویترز آن را مرور کرده، مجموعهای از سناریوهایی که امکان دارد این جزیره با آن روبهرو شود، از بلایای طبیعی همچون سونامی گرفته تا حمله تمامعیار، فهرست شده و سومین نسخه از این نوع محسوب میشود. نخستین نسخه این دفترچه در سال ۲۰۲۲ منتشر شد.
«شِن وِی چی» مدیر سازمان بسیج همهجانبه ارتش تایوان در نشستی مطبوعاتی گفت که در مرحله اول پنج هزار نسخه از این دفترچه چاپ و توزیع میشود و نسخه برخط آن نیز قابل دانلود است. همچنین نسخه انگلیسی آن نیز در دسترس است.
وی اضافه کرد: «چرا این دفترچه را در زمان صلح منتشر میکنیم؟ قصد هراسافکنی نداریم اما میخواهیم به مردم بگوییم که باید در زمان صلح آماده باشند زیرا در هنگام بحران دست و پایتان گم خواهید کرد.»
چین جزیره تایوان را بخشی از خاک خود قلمداد میکند و استفاده از زور را برای الحاق آن به سرزمین مادری، رد نکرده است. در سوی مقابل، تایوان قویا با این موضوع مخالفت کرده و مدعی شده است که تنها مردم این جزیره میتوانند درباره سرنوشتشان تصمیمگیری کنند.
آمریکا مهمترین حامی بینالمللی و تامینکننده تسلیحاتی تایوان محسوب میشود اما با این جزیره روابط دیپلماتیک رسمی ندارد. چین همواره تایوان را مهمترین و حساسترین مسئله در روابط خود با واشنگتن توصیف کرده است.
نظر شما