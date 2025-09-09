به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا پیشنهاد داد مبالغ تخصیص داده شده برای حمایت از اوکراین و رژیم صهیونیستی از بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ این کشور حذف شود.
وی اضافه کرد: اصلاحاتی را پیشنهاد دادهام که شامل لغو کمک ۶۰۰ میلیون دلاری به اوکراین و ممنوعیت درج هر گونه حمایت از کی یف در بودجه دفاعی آمریکا میشود.
گرین تصریح کرد: آمریکا عملاً ۱۷۵ میلیارد دلار برای حمایت از اوکراین طی سالهای گذشته تخصیص داده و همین میزان کفایت میکند. بدهیهای آمریکا به ۳۷ تریلیون دلار رسیده است و ما دیگر نمیتوانیم به خاطر جنگهای دیگر کشورها یا حمایت از اهدافی که تعهدی در قبالشان نداریم پول خرج کنیم. اوکراین عضو ناتو نیست. زمان توقف حمایتهای نظامی آمریکا از اوکراین فرا رسیده است.
وی همچنین اضافه کرد، حمایت مالی ۵۰۰ میلیون دلاری آمریکا از رژیم صهیونیستی برای تقویت سیستم دفاع موشکی این رژیم باید لغو شود. بند مربوط به تخصیص یک میلیارد دلار برای حمایت نظامی از تایوان نیز باید لغو شود.
