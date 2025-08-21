افزایش چشمگیر بودجه دفاعی تایوان در بحبوحه تشدید تنش با چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با تشدید رزمایشهای نظامی آمریکا در حوالی جزیره تایوان، کابینه این جزیره خودمختار قصد دارد تا تحت فشار آمریکا، بودجه دفاعی این جزیره را به ۳۱.۲۷ میلیارد دلار معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش دهد؛ این نخستین بار از سال ۲۰۰۹ است که این بودجه از سه درصد عبور خواهد کرد.
این اقدام همزمان با تشدید فشارهای نظامی و سیاسی چین بر این جزیره طی پنج سال گذشته به منظور اتحاد مجدد تایوان و الحاق آن به سرزمین مادری صورت میگیرد. پکن جزیره تایوان را بخشی از قلمروی خود میداند و هرگز استفاده از قوای نظامی برای الحاق آن را رد نکرده است.
تایوان که ادعای مالکیت چین را رد میکند، همچنین از سوی واشنگتن برای افزایش هزینه دفاعی روبهروست؛ فشاری که آمریکا بر متحدان خود در اروپا نیز وارد کرده است. «لای چینگته» رئیس جزیره تایوان این ماه گفت که قصد دارد تا بودجه دفاعی این جزیره را به بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
جنگندههای نیروی هوایی چین تقریباً به طور روزانه در نزدیکی حریم هوایی تایوان پرواز میکنند و به طور دورهای در نزدیکی آبهای این جزیره رزمایشهای نظامی برگزار میکند که تازهترین آن به آوریل سال جاری مربوط میشود.
چین در سوی دیگر در ماه مارس از افزایش ۷.۲ درصدی بودجه دفاعی امسال این کشور خبر داد و آن را به ۲۴۸.۱۷ میلیارد دلار رساند که از هدفگذاری رشد اقتصادی پنج درصدی پکن در سال ۲۰۲۵ تجاوز کرد.
