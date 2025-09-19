«تنها کنار هم» برنده ۲ جایزه از فستیوال الجزایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «تنها کنار هم» به کارگردانی امید میرزایی و تهیه‌کنندگی سعید خانی شامگاه روز پنجشنبه بیست و هفتم شهریور توانست ۲ جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد را از پنجمین دوره فستیوال بین‌المللی «اِمِد غاسن» در الجزایر از آن خود کند.

«تنها کنار هم» ضمن دریافت تقدیرنامه برای بازیگر کودک فیلم پرهام غلاملو، جوایز بهترین کارگردانی برای امید میرزایی و بهترین بازیگر مرد برای علیرضا ثانی‌فر را دریافت کرد.

‌تعداد فیلم‌های ارسال و نمایش داده شده در دوره‌ پنجم فستیوال «اِمِد غاسن» که در «باتنا» برگزار شد، حدود ۵۳ فیلم از ۲۷ کشور جهان بوده که از ۲۰ تا ۲۷ شهریور با هم به رقابت پرداخته‌اند.

«در کنار هم» پیش از این، ضمن دریافت جایزه افتخاری از چهل‌وهفتمین جشنواره فیلم «لوکاس آلمان» و جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره «زوم لهستان» و دریافت جوایز متعدد در فستیوال‌های داخلی از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران و حضور در بین کاندیداهای نهایی جشنواره فجر و ایسفا، جزو پرافتخارترین فیلم‌های سال گذشته بود.

‌ این فیلم در ادامه حضورهای بین‌المللی خود در بیستمین دوره جشنواره «هنر باتومی» گرجستان و دهمین دوره جشنواره «دالماتیا» حضور خواهد داشت.

‌علیرضا ثانی‌فر، صادق برقعی، پرهام غلاملو، محمد موحدنیا، سبا امیری در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته و پخش بین‌الملل اثر بر عهده سولماز اعتماد است.