به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم گربه سیاه به کارگردانی حمید عزیزی تنها نماینده اردبیل در جشنواره بین المللی فیلم کودک شد.

این فیلم داستان پسر بچه‌ای است که به دلیل شیطنت‌های فراوان، از سوی ناظم مدرسه لقب «گربه سیاه» گرفته و به این نام نفرت دارد. او در مسیر مدرسه با گربه سیاه قصاب روبه‌رو می‌شود و در همین حین متوجه مردی می‌شود که هر روز پلاستیک‌های پر از باند خونی را از خانه پیرمردی بیرون می‌آورد. این ماجرا باعث ترس و دلهره میان دوستانش می‌شود، زیرا تصور می‌کنند پیرمرد خون‌آشام است.

نویسنده و کارگردان: حمید عزیزی، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران است که در محل انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر اردبیل تلید شده است.

گفتنی است: حمید عزیزی از فیلمسازان با سابقه دفتر اردبیل است که فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده و تاکنون با بیش از ۸۰ حضور در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، حدود ۴۰ عنوان برتر در زمینه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی کسب کرده است. وی علاوه بر کارگردانی فیلم کوتاه، در فیلم‌های سینمایی داخلی و خارجی و سریال‌های تلویزیونی نیز به عنوان برنامه‌ریز فعالیت داشته است.