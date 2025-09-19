دریافت 6 MB
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

حملات شدید ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مناطق غربی شهر غزه

حملات شدید ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مناطق غربی شهر غزه

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی با حملات شدید مناطق غربی غزه را مورد هدف قرار داد.

