دریافت 6 MB کد خبر 6594199 https://mehrnews.com/x394sw ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹ کد خبر 6594199 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹ حملات شدید ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مناطق غربی شهر غزه ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی با حملات شدید مناطق غربی غزه را مورد هدف قرار داد. کپی شد برچسبها فلسطین غزه رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی اسرائیل جنگ غزه
