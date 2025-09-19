جدیدترین موضع گیری آنکارا درباره رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با اشاره به سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در فلسطین و سوریه، از کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی خواست تدابیری علیه این سیاست اتخاذ کنند.

هاکان فیدان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ام بی سی مصر» گفت: اجلاس اخیر سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه بر توسعه طلبی اسرائیل در منطقه متمرکز بود و در این اجلاس از کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی خواسته شد علیه این سیاست‌ها موضع گیری کنند.

وی افزود: به اعلام مخالفت با نسل کشی در غزه و تلاش‌ها برای ضمیمه کردن کرانه باختری به اسرائیل و به تلاش برای تشکیل کشور فلسطین ادامه خواهیم داد.

فیدان در خصوص سوریه نیز گفت: بزرگترین تهدید کنونی برای ثبات سوریه، عملیات نظامی احتمالی تل آویو است و قبلاً نشان داده است که قصد چنین کاری را دارد. سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل ممکن است دروازه ناآرامی در سوریه را باز کند.

به گفته فیدان، کشورهای منطقه، اتحادیه اروپا، آمریکا، کشورهای آسیایی، روسیه و چین ائتلافی تشکیل داده‌اند تا به دولت جدید سوریه فرصت بدهند و این کشور به سوی ثبات حرکت کند. اما تل آویو این اجماع جامعه بین‌المللی را تهدیدی برای خود تلقی می‌کند.