تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از شهادت و زخمی شدن شماری از فلسطینی ها در حملات جدید رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

این منابع بیان کردند که در جریان بمباران آوارگان در مواصی در خان یونس در جنوب غزه دو کودک شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

منابع بیمارستانی از شهید و زخمی شدن شماری از فلسطینی ها در شهر دیرالبلح در مرکز غزه بر اثر حملات جنگنده های اسرائیلی خبر دادند.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی منازل را در تل الهوی در جنوب غرب شهر غزه تخریب کردند.

گروهی از غیرنظامیان در اردوگاه النصیرات در مرکز غزه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند که بر اثر آن شماری شهید و برخی دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد: حدود ۲۸ هزار مورد سوء تغذیه شدید در بین کودکان زیر ۵ سال نوار غزه در ماه‌های ژوئیه و آگوست مشاهده شده است که این بیش از مجموع موارد سوء تغذیه کشف شده در ۶ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵ است.