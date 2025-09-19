به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح جمعه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه رژیم متجاوز صهیونیستی با همکاری و هماهنگی کامل با آمریکای جنایتکار دست به کشورمان زد، گفت: ۱۸ شهریورماه، ۱۵ جنگنده رژیم صهیونیستی با ۱۲ موشک سنگر شکن، نشست رهبران سیاسی حماس را در دوحه قطر مورد تجاوز قرار دادند. هرچند در این حمله تروریستی، ۱۰ نفر از رزمندگان این گروه مبارز و شهروندان قطری به شهادت رسیدند، اما این تجاوز با توجه به اینکه به هدف اصلی خود یعنی از بین بردن سران حماس منجر نشد، شکست خورد. این حمله البته یک نقطه عطف در رابطه با منطقه و رژیم متجاوز صهیونیستی میباشد که باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.
وی به موقعیت سرزمینی کشور قطر اشاره کرد و ادامه داد: این کشور دارای یک راه خشکی در میان خلیج فارس است و کل جمعیت آن ۳ میلیون نفر میباشد که تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر از افراد این کشور، اصالتاً اهل قطر هستند و مابقی از سایر کشورها به آنجا مهاجرت کرده اند. حکومت در این کشور حدود ۲۰۰ سال است که در اختیار خاندان آل ثانی میباشد و رسیدن به پادشاهی با کودتا در آن، روال رایج است. قطر دارای منابع عظیم نفت و گاز در دنیا میباشد که آنرا به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه قطر، هم از نظر امنیتی و هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی کاملاً وابسته به غرب و آمریکا میباشد، افزود: قطر همانند دیگر کشوهای عربی حوزه خلیج فارس، به صورت خاندانی اداره میشود و از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی هیچگونه استقلالی از خود ندارد، به گونهای که آمریکا اعلام میکند که اگر ما از حکومت شما حمایت نکنیم شما در لحظه سقوط خواهید کرد.
قطر بیشترین خوش خدمتی را برای آمریکا انجام داد ولی مورد حمله قرار گرفت
حجت الاسلام کلانتری به ادعای واهی مردمسالاری و آزادیخواهی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکای جنایتکار که فریاد دموکراسیخواهی آن گوش جهان را کر کرده است، با همه این کشورهای دیکتاتوری روابط حسنه دارد، اما از طرف دیگر به کشورهای مستقلی که با آنها تضاد منافع دارد، همچون ونزوئلا به بهانه ایجاد دموکراسی و مقابله با کارتلهای مواد مخدر، تجاوز میکند.
وی به سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس در اردیبهشتماه اشاره کرد و ادامه داد: قطر تاکنون بیشترین خوش خدمتی را برای آمریکا انجام داده است از جمله وجود پایگاه نظامی «العدید»؛ بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس که تماماً با سرمایههای قطر ساخته شده و در اختیار آمریکا قرار گرفته است که نزدیک به ۱۰ هزار سرباز آمریکا در این پایگاه مستقر میباشند که تمام هزینههای آنها نیز بر عهده خود کشور قطر میباشد.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: دولت قطر طبق آماری که خودش بیان کرده بیش از یک تریلیون دلار در آمریکا سرمایهگذاری کرده است؛ در واقع این هزینهها از جهان اسلام در اختیار شیطان بزرگ و قاتل مسلمین قرار گرفته است تا اقتصاد آنها رونق بگیرد و هزینههای استکبار جهانی و رژیم منحوس اسرائیل در جهت تأمین تجهیزات نظامی در راستای آزار، اذیت و از بین بردن مسلمانان، بیش از پیش تأمین گردد.
سامانههای دفاعی آمریکا در قطر از این کشور دفاع نکرد
حجت الاسلام کلانتری گفت: یکی دیگر از خوش خدمتیهای قطر به آمریکا، خرید نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار تسلیحات نظامی از این کشور است، در نظر داشته باشید که کشور عظیمی مانند جمهوری اسلامی ایران که هم از نظر وسعت و هم از لحاظ جمعیت، چندین برابر کشور قطر و بودجه نظامی آن در حدود یک میلیارد دلار در سال است.
وی ادامه داد: قطر هزینهای نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای خرید سامانههای دفاعی و موشکی کرده است که در واقع هیچ کاربرد و سودی برای این کشور نداشته است، هواپیمایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار که آن را به عنوان هدیه به شخص ترامپ دادند، هدایایی که بیش از ۲۰ سال گذشته قطر به دانشگاههای آمریکایی داده است بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده، اینها بخشی از خدمتگزاری قطریها به آمریکا بوده است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) در ادامه به نتایج فاجعهبار خوشخدمتیهای بی حد و حصر قطر به آمریکا اشاره کرد و افزود: نخست اینکه در روز روشن، ۱۵ جنگنده ساخت آمریکا به مکانی که سران حماس در آن حضور داشتند حمله میکنند و این نقض آشکار حریم هوایی قطر است. دوم؛ سامانهها و رادارهای موشکی که این همه هزینه برای آنها پرداخت شده، هیچگونه هشدار و واکنشی را صادر نمیکنند و این بسیار عجیب است.
حجت الاسلام کلانتری به جانبداری عملی آمریکا از اسرائیل، علیرغم خوشخدمتی قطر به این کشور اشاره کرد و در تحلیل واکنش کاخ سفید در رابطه با این حمله گفت: نکته اول این است که آمریکاییها در ابتدا بیان کردند که ما دیر متوجه این موضوع شدیم و زمانی برای پیشگیری از این حمله وجود نداشت چرا که ۵۰ دقیقه قبل از حمله به ما اطلاع داده شده بود، در حالی که رژیم صهیونیستی بیان میکند که از روز قبل، آمریکا در جریان این حمله قرار داشته است.
وی ادامه داد: دومین نکته این است که کاخ سفید اعلام کرد ترامپ از این اقدام اسرائیل، ناخرسند است اما این تأثیری در روابط واشینگتن و تلآویو نخواهد داشت زیرا این موضوع بیانگر این است که کشور قطر و مردمان آن هیچ اهمیتی ندارند و فقط سرمایهگذاری این کشور است که برای آمریکا مهم است و با صراحت اعلام میکنند که در مقابله بین رژیم صهیونیستی و جهان اسلام، آمریکا طرفدار رژیم منحوس و دست نشانده خود است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) در بیان چهارمین دستاورد قطر از خدمتگزاری به آمریکا، به ناتوانی این کشور از یک واکنش هرچند کوچک در برابر تجاوز رژیم صهیونی آمریکایی، اشاره کرد و افزود: با وجود این همه تجهیزات و تسلیحات نظامی بسیار گرانقیمت اما کاملاً بیفایده، قطر به تنهایی نمیتواند در مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی ایستادگی کند، حتی با همراهی و کمک کشورهای حوزه خلیج فارس هم نمیتواند. این کشورهای وابسته حتی برای حفظ حیثیت و آبروی خودشان نمیتوانند اقدامی هرچند کوچک انجام دهند.
حجت الاسلام کلانتری به تشکیل نشست اضطراری سران اتحادیه عرب و کشورهای سازمان همکاری اسلامی، در پی حمله اسرائیل به قطر اشاره کرد و گفت: تشکیل چنین جلساتی در سطح سران ظرف چند روز، کم نظیر میباشد ولی متأسفانه هیچ سودی نداشت و نتیجه آن فقط یک بیانه ساده بود، یعنی صادر شدن یک ورق کاغذ در مقابل آن همه موشکهای سنگر شکنی که به سمت قطر سرازیر شده بود یک جمله آن بیانیه این است که همه از تصمیمی که قطر به صلاح بداند و آن را اجرایی نماید، حمایت میکنند؛ آنها به خوبی و روشنی میدانند که قطر هیچ تصمیمی نمیتواند بگیرد.
وی به واکنش منفعلانه کشورهای اسلامی در قبال حمله اسرائیل به قطر اشاره کرد و ادامه داد: این نوع واکنش یک پیام ضعف است که به اسرائیل اعلام میکند که هیچ کاری از دست این سران بر نمیآید. اینکه کشوری به یک کشور اسلامی آن هم در روز روشن حمله کند، خود یک ضعف میباشد بعد هم این کشورها با برگزاری جلسه اضطراری اما بیثمر آن هم با حضور سران خود، این ضعف را بیشتر نمایان کردند.
مذاکره با آمریکا یک تله جنگی است
تولیت حرم شاهچراغ (ع) به درسهایی که میتوان از حمله اسرائیل به قطر گرفت، اشاره کرد و افزود: چند درس بزرگ در این جریان وجود دارد؛ نخست اینکه مذاکره برای رسیدن به صلح یا توافق، امروز خود یک تله جنگی است. سران حماس برای مذاکره و بررسی طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ در غزه، در کشور قطر حضور پیدا کردند و به محض اینکه وارد محل مذاکره شدند، آنجا مورد حمله قرار گرفت، این تجربه را قبلاً ایران قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشته است، که دقیقاً در همان زمان که تیم مذاکرهکننده ما در حال رایزنی و مذاکره با طرف آمریکایی بودند، به ما حمله کردند.
حجت الاسلام کلانتری گفت: تقدیر الهی طی این سالهای گذشته بارها به ما گفته است که اعتماد و تکیه بر آمریکا و غرب نه تنها هیچ مشکلی را از کشورها حل نمیکند، بلکه خود زمینهساز مشکلات جدیدی است. این درس قبلاً در عراق تجربه شده بود و صدام با تکه بر آمریکا به کشورمان حمله کرد اما در نهایت توسط همین کشور نابود شد.
وی با بیان اینکه آمریکا، حتی برای کشورهای دوست و همراه، قائل به هیچ سود و منفعتی نیست، گفت: درس سوم از حمله به قطر این است که آمریکا به کشورهایی که روابط دوستانه چندین ساله دارد رحم نمیکند، چه برسد به کشورهای دیگر. جریان غربگرا که از حدود ۱۷۰ سال پیش در کشور ما شکل گرفته، با اینکه تحولات امروز را مشاهده میکند، باز مطرح میکند که راه عبور از مشکلات، متحد شدن با آمریکا است.
قطر نتیجه همراه شدن با آمریکا را در حمله به خود دید
تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: نتیجه همراه شدن با آمریکا را امروز همه مشاهده کردند. گفتگو، دیپلماسی و توافق زمانی معنا پیدا میکند که یک کشوری قدرت و استقلال داشته باشد تا بتواند با کشوری که خود را صاحب قدرت میداند پای میز مذاکره بنشیند. زمانی که نگاه کشوری به کشور دیگر که قصد مذاکره دارد مانند «ارباب و برده» و «آقا و نوکر» میباشد، حتی اگر توافقنامه هم امضا شود، در نهایت همین اتفاقی که برای قطر پیش آمده است مجدداً تکرار میشود.
حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: امیدواریم نسلهای امروز و فردا این مسیر را با قدرت ادامه بدهند، همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بیان کردهاند که ما به نزدیکی قله رسیدهایم؛ این هجمه استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی که بر ما تحمیل شد نشاندهنده آن است که ما به جاهای بسیار خوبی رسیدهایم،
