۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۸

آبفا: برخی محلات کرمانشاه دچار افت فشار می‌شوند

کرمانشاه- شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد به‌دلیل تعمیرات ایستگاه پمپاژ مصلی، چند محله شهر روز چهارشنبه ۲۹ بهمن با افت فشار یا قطعی آب مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای از افت فشار و یا قطعی آب در برخی محله‌های شهر کرمانشاه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به‌منظور انجام تعمیرات داخلی ایستگاه پمپاژ مصلی، آب مشترکان ساکن در تعدادی از محله‌های شهر با اختلال موقت همراه خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: به‌منظور تعمیرات داخلی ایستگاه پمپاژ مصلی، محله‌های خیام، سعدی، بهار، سراب، تپه ترمینال، ۱۴ متری امینی، میدان جمهوری، آقاجان، نقلیه، شهرک چمن و ده مجنون از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر تا ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه می‌شوند.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این اقدام را انجام تعمیرات ضروری و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی عنوان کرده و از شهروندان خواسته است تمهیدات لازم را برای ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود در بازه زمانی اعلام‌شده اتخاذ کنند.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: ضمن پوزش از مشترکین گرامی ساکن در این محله‌ها، خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب یاری نمایند.

این شرکت همچنین از شهروندان درخواست کرده است در طول مدت اجرای عملیات تعمیراتی، از مصارف غیرضروری آب خودداری کرده و با مدیریت مصرف، شرایط را برای پایداری شبکه و تسریع در روند بازگشت وضعیت به حالت عادی فراهم کنند.

