پویش مسئولانه «مهر همراهی» با تجربه دیجیتال در باغ کتاب تهران رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، در آستانه ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ پویش «مهر همراهی» را در باغ کتاب تهران به صورت عمومی برگزار کرد.
این پویش یکروزه همزمان با شور بازگشت به مدرسه و با حضور دانشآموزان و خانوادههایشان برگزار شد. «مهر همراهی» علاوه بر مشارکت دادن تمامی مردم و مشترکان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در امر خیریه کمک به دانشآموزان خانوادههای کمبضاعت، تصویری درخشان از چشماندازهای نوین همراه اول بهعنوان رهبر نوآوری در عرصه ارتباطات و فناوری کشورمان را نیز به نمایش گذاشت.
مسئولیت اجتماعی و کمک به ۳۰۰۰ دانشآموز نیازمند
در قلب این پویش، رویکرد فرهنگی و رسالت متکی بر مسئولیت اجتماعی اپراتور اول کشورمان قرار داشت. همراه اول با هدف کاهش شکاف دیجیتال و حمایت از ۳۰۰۰ دانشآموز کمبرخوردار، از مشتریان خود خواست تا از طریق باشگاه مشتریان «همراه من» در این طرح مشارکت کنند. کاربران با اهدای امتیازات خود، در تهیه بستههای لوازمالتحریر سهیم شدند. بستههایی که همراه با پیام، امضا و یادگاریهای شخصی اهداکنندگان، به سراسر کشور ارسال میشوند.
«استیج همراه اول» و تجربه شگفتانگیز AR/VR در باغ کتاب
در پویش مهر همراهی، فضای باغ کتاب تهران با برپایی یک استیج بزرگ تعاملی، رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت. در این بخش، کودکان به همراه خانوادههایشان در مسابقات دیجیتالی، سرگرمیهای AR/VR و برنامههای متنوعی شرکت کردند و از برنامههای متناسب با آغاز سال تحصیلی تدارک دیدهشده توسط همراه اول بهرهمند شدند.
این استیج با ترکیب سرگرمی، آموزش فناوریهای نوین، فصل بازگشت به مدرسه را برای دانشآموزان و خانوادههایشان به یک خاطره فراموشنشدنی تبدیل کرد.
اولین تور تجربه 5G و معرفی راهکارهای نوین اپراتوری
در حاشیه این پویش، همراه اول نخستین تور تجربه 5G را نیز برگزار کرد. در این بخش، یک تونل 5G برای تجربه مستقیم اینترنت نسل پنجم طراحی شده بود و بازدیدکنندگان میتوانستند با فعالسازی این سرویس، سرعت بالای آن را در عمل ببینند. همچنین فضای اختصاصی برای راهنمایی مشتریان در فعالسازی 5G تعبیه شده بود تا مشترکان بتوانند از سریعترین اینترنت موجود در کشور بهرهمند شوند.
پلتفرمهای دیجیتال همراه اول ویژه دانشآموزان و خانوادهها
در جریان پویش «مهر همراهی»، مجموعهای از سرویسهای دیجیتال نوآورانه همراه اول معرفی شدند که هر یک پاسخی به نیازهای متفاوت خانوادهها و نوجوانان هستند.
«ای مینو»، از جمله این راهکارها بود که توسط همراه اول معرفی شد. اپلیکیشنی که برای محافظت دیجیتال کودکان ۲ تا ۱۴ ساله راهکارهای متنوعی دارد. این برنامه امکاناتی همچون مدیریت زمان و مصرف اینترنت، جستجوی ایمن، رصد مسیر تردد و ارائه محتوای مناسب را در اختیار والدین میگذارد. شرکتکنندگان در دراین رویداد توانستند با ۸۰ درصد تخفیف، اشتراک ای مینو را دریافت کنند.
«چیبینو»، پلتفرمی مبتنی بر هوشمصنوعی با ۲۵ هزار کاربر ماهانه است که توانسته بیش از ۴۰ هزار فیلم و سریال را ردهبندی سنی کند. والدین میتوانند پیش از تماشای هر فیلم، از سطح خشونت، ترس یا پیامهای کلیدی آن مطلع شوند. همراه اول در این رویداد نیز اشتراک چیبینو را با تخفیف ۱۰۰ درصدی به بازدیدکنندگان ارائه کرد.
«آینو» دیگر پلتفرم آموزش مجازی برای مقاطع اول تا دوازدهم است که توسط همراه اول توسعه یافته و در این رویداد به بازدیدکنندگان معرفی شد. در این سامانه، آموزشهای مقاطع ابتدایی در قالب نمایش عروسکی و داستانی و برای پایههای بالاتر از طریق ویدیوهای کوتاه و جذاب با اساتید برجسته کشور ارائه میشود.
این پلتفرم خدماتی چون تمرین دروس، جزوات و نکات کلیدی آمادگی برای امتحان، آزمونهای تیزهوشان و کنکور را نیز ارائه میدهد. کمپین مهر همراهی در باغ کتاب تهران، فرصتی برای تهیه اشتراک یکساله آینو با ۵۰ درصد تخفیف بود.
در این رویداد، پلتفرم دیگری نیز از سوی همراه اول برای آموزش برنامهنویسی به کودکان زیر ۱۰ سال با نام «کُدیکا» معرفی شد. در بستر بازیسازی شده این برنامه، کودکان بدون نیاز به دانش قبلی، اصول برنامهنویسی و تفکر مبتنی بر الگوریتم را میآموزند. دسترسی به کدیکا از طریق وبسایت و بدون نصب اپلیکیشن برای همه کودکان کشورمان فراهم شده است.
رویداد استعدادیابی «کیبرد» برای ساخت فردای ایران
یکی از بخشهای مهم پویش «مهر همراهی»، معرفی سومین دوره رویداد ملی «کیبرد» بود. مسابقه استعدادیابی ویژه دانشآموزان پایههای هشتم تا دوازدهم که با محوریت هوش مصنوعی، بازیسازی و اینترنت اشیا برگزار میشود. دانشآموزان در این رویداد بهصورت انفرادی یا گروهی رقابت میکنند و پس از گذراندن دورههای تخصصی و منتورینگ، شانس دریافت بخشی از جایزه ۵۰۰ میلیون تومانی را خواهند داشت. کیبرد تلاشی برای کشف استعدادهای نوجوانان و هدایت آنها به سمت ساخت فردای کشورمان است.
پویش «مهر همراهی» نشان داد همراه اول نهتنها در مسئولیت اجتماعی، بلکه در عرصه نوآوری و آیندهسازی نیز مسیر تازهای را در پیش گرفته است. از حمایت و همراهی با دانشآموزان نیازمند کشور و معرفی پلتفرمهای آموزشی، تا استعدادیابی در کیبرد و رونمایی از فناوریهای 5G و eSIM، همه این اقدامات تصویری روشن از تحولی است که این اپراتور برای تحول دیجیتال کشورمان ترسیم کرده است.
پویش بازگشت به مدرسه برای میلیونها دانشآموز ایرانی، نقطه آغاز سالی تازه است و همراه اول با «مهر همراهی» تلاش کرد این آغاز را با امید، فناوری و همدلی همراه سازد.
نظر شما